Internacional

Suceso

Amenazan en Twitter con hacer una matanza como la de Denver

Redacción

07/08/2012

Un usuario ha dicho que va a perpetrar una matanza en un teatro de Broadway, como la reciente en un cine de Aurora (Colorado), en la que murieron 12 personas y otras 58 resultaron heridas.

Un usuario de Twitter ha amenazado con perpetrar una matanza en un teatro de Broadway como la reciente en un cine de Aurora (Colorado), y la Policía neoyorquina ha obtenido una citación judicial para que esa red social desvele su identidad, ha informado este martes The New York Post.



"Esto no es ninguna broma. Voy en serio, va a morir gente como en Aurora", afirma uno de esos "tuits", en referencia al tiroteo

ocurrido el pasado 20 de julio durante la proyección de la película "The Dark Knight Rises" en el que murieron 12 personas y otras 58 resultaron heridas.



El usuario de Twitter ha amenazado con perpetrar una matanza similar en el teatro Longacre Theatre del Midtown neoyorquino, donde el exboxeador estadounidense Mike Tyson protagoniza "Una verdad indiscutible", un espectáculo en el que hace un repaso a su polémica vida y su trayectoria en el mundo del boxeo dirigido por Spike Lee.



"Dios, todavía estoy haciendo la lista de objetivos, quiero matar a un montón de gente", asegura otro de esos "tuits", que llevaron a la Policía de Nueva York a enviar una "petición urgente" a la red social para que desvelase quién se esconde detrás de esas amenazas, pero Twitter se ha negado a hacerlo.



Debido a la negativa de la red social, la Policía ha obtenido una citación judicial que enviará hoy mismo a Twitter, siempre según el New York Post, que asegura que un grupo de agentes de las fuerzas de seguridad se ha desplazado ya hasta el teatro objeto de estas amenazas.