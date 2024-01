Biden asegura que no permitirá que Trump "desvíe nuestra democracia" 

Internacional -

ESTADOS UNIDOS

Un día antes del tercer aniversario del asalto al Capitolio, el presidente estadounidense ha retomado su campaña electoral con una encendida defensa de la democracia y fuertes críticas a su antecesor, Donald Trump.

Agencias | EITB MEDIA

publicado: 06/01/2024 09:36 (UTC+1)

última actualización: 06/01/2024 09:38 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Joe Bidenek adierazi du ez duela onartuko Trumpek "gure demokrazia desbideratzea"

Joe Biden, presidente estadounidense y probable candidato demócrata a las elecciones presidenciales de noviembre, ha afirmado que no permitirá que su principal rival, el republicano Donald Trump "desvíe nuestra democracia".

"Me niego a creer que, en 2024, nosotros, los estadounidenses, elegiremos desviarnos de lo que nos ha hecho la nación más grande de la historia del mundo: la libertad", ha afirmado durante un acto en Pensilvania. "La democracia sigue siendo nuestra causa sagrada y no hay ningún país en el mundo mejor posicionado para liderar al mundo que Estados Unidos", ha subrayado.

Para Biden, "la elección está clara: la campaña de Trump trata de él mismo, no de Estados Unidos, no de vosotros; su campaña está obsesionada con el pasado, no con el futuro. Quiere sacrificar nuestra democracia, llegar al poder", ha resaltado.

"Nuestra campaña trata de preservar y reforzar nuestra democracia estadounidense", ha argumentado antes de citar a George Washington, quien combatió en una guerra contra Inglaterra "con una misión clara: la libertad".

Para Biden esta democracia sigue siendo "la cuestión más urgente de nuestro tiempo". Así, ha reprochado a Trump que no condenara la violencia política, especialmente tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

"Escuchadme claramente: diré lo que no dirá Trump. La violencia política jamás es aceptable en el sistema político de Estados Unidos. Jamás. No tiene cabida en una democracia, ninguna", ha espetado entre el jaleo del público.