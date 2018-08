Internacional

El 40% de los estadounidenses dicen que no votarán en noviembre

16/08/2012

Casi el 40% de los votantes estadounidenses, un total de 80 millones, no acudirá a votar en las próximas elecciones presidenciales del 6 noviembre, según una encuesta realizada por el diario de USA Today junto a la Universidad de Suffolk de Boston (Massachusetts).

Las razones dadas para no votar son diversas: el 26% de los no registrados alegó no tener tiempo o estar muy ocupado y el 12% cree que su "voto no cuenta".

Entre los votantes registrados que previsiblemente no emitirán su voto, el 43% optaría por votar al actual presidente Barack Obama; el 20% optaría por Romney, y el 18% preferiría un candidato de un tercer partido.

Los datos también demuestran que dos de cada tres personas que votarían a favor de Obama no lo harán, ya que se sienten traicionados por las promesas incumplidas y la mala situación económica del país.