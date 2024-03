El Tribunal aplaza la decisión sobre el recurso de Assange, que no será aún extraditado

Internacional -

Los magistrados han dado por buenos algunos de los argumentos de la defensa del fundador de Wikileaks y han fijado una nueva vista en mayo. En este periodo, Washington deberá ofrecer garantías de que el acusado no será condenado a pena de muerte o que se respetará la libertad de prensa.

publicado: 26/03/2024 12:10 (UTC+1)

última actualización: 26/03/2024 13:35 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Epaitegiak atzeratu egin du Assangeren helegiteari buruzko erabakia eta ez du berehalakoan estraditatuko

El Tribunal Superior de Londres ha decidido este martes aplazar su decisión sobre el recurso del caso del periodista australiano Julian Assange, fundador del portal Wikileaks, por lo que no será extraditado a Estados Unidos en forma inmediata.

Los dos magistrados que han analizado el caso han estimado en parte los argumentos presentados por la defensa de Assange, y han anunciado una futura vista en mayo si antes Estados Unidos no puede acreditar una serie de garantías: que el acusado no será condenado a la pena de muerte, que no tendrá un juicio injusto y que se respetará la Primera Enmienda de la Constitución norteamericana, que consagra la libertad de prensa.

El gobierno estadounidense tiene, por tanto, varias semanas para ofrecer esos requisitos. Si no lo hace, Assange podrá seguir adelante con su recurso contra su extradición.

El periodista australiano recibe, por tanto, un balón de oxígeno parcial, en la medida en que un rechazo frontal ya habrían implicado dar por bueno el aval político a la extradición. En este caso, al fundador de Wikileaks sólo le quedaría dirigirse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

El Gobierno de Reino Unido dio luz verde al traslado en junio de 2022, pero Assange, que llegó a permanecer cerca de siete años refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres, ha tratado de bloquearlo por todas las vías posibles. Sobre él pesan cargos por violar la Ley de Espionaje estadounidense y se arriesga a una condena de hasta 175 años de cárcel por la filtración de miles de documentos secretos.

Stella Assange: "Julian no debería haber estado en prisión ni un solo día"

Nada más confirmarse el dictamen, Stella Assange, esposa de Julian Assange, ha mostrado su indignación ante el "impactante" fallo. En su opinión, el caso es "una vergüenza para cualquier país democrático".

"Julian no debería haber estado en prisión ni un solo día", ha añadido en declaraciones a los medios a la salida del tribunal.