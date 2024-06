Joe Biden defiende su capacidad para gobernar

Internacional -

El presidente americano ha respondido a las críticas admitiendo que "no debate tan bien como solía", pero ha instado a los estadounidenses a compararlo con la alternativa: Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, admitió este viernes en un multitudinario mitin en Carolina del Norte que "no debate tan bien como solía", pero defendió su capacidad para gobernar e instó a los estadounidenses a compararlo con la alternativa: el expresidente Donald Trump.

El demócrata ha intentado acallar las críticas de quienes piden su destitución debido a su débil actuación en el debate contra Trump, en un multitudinario acto realizado en Carolina del Norte.

"Sé que no soy un hombre joven, es evidente (...) No camino con tanta facilidad como solía. No hablo con tanta fluidez. No debato tan bien como solía. Pero, esto es lo que sé. Sé decir la verdad. Distingo el bien del mal. Sé cómo hacer este trabajo", ha afirmado el presidente entre aplausos.

Además, el mandatario de 81 años de edad, describió a Donald Trump como "un peligro" para la democracia estadounidense.

"Vamos a proteger y defender nuestra democracia. Eso es lo que está en juego en estas elecciones: nuestra libertad, nuestra democracia", argumentó Biden a favor de su candidatura, y comparándola con la de Trump.

Trump, de celebración

Por su parte, Donald Trump ha aprovechado para arremeter contra su rival tras ser señalado como ganador del debate presidencial. El expresidente ha calificado como "el presidente más incompetente" en la historia de Estados Unidos.

"La pregunta que todo votante debería hacerse hoy no es si Joe Biden puede sobrevivir a un debate de 90 minutos, sino si Estados Unidos puede sobrevivir a cuatro años más del corrupto Joe Biden en la Casa Blanca", afirma el republicano con tono jocoso.