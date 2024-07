Harris traslada su apoyo a Netanyahu y le pide un alto el fuego para acabar con el sufrimiento en Gaza

Internacional -

La vicepresidenta de Estados Unidos se ha reunido con el primer ministro israelí tras la reunión de este con Joe Biden. Harris asegura que no se puede permitir que se sigan produciendo "imágenes de niños muertos" y de "gente desesperadamente hambrienta huyendo".

Agencias | EITB Media

publicado: 26/07/2024 08:23 (UTC+2)

última actualización: 26/07/2024 10:20 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Harrisek babesa helarazi dio Netanyahuri, eta Gazako sufrimenduarekin bukatzeko su-etena eskatu dio

Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, se ha reunido con Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, a quien ha trasladado su apoyo y "compromiso inquebrantable" con el Estado de Israel, mientras le ha pedido un alto el fuego en la Franja de Gaza.

Harris, que no acudió al discurso belicista de Netanyahu en el Congreso estadounidense, ha tenido una "reunión franca y constructiva" con el primer ministro israelí, dentro de su visita oficial a Estados Unidos. "Le he dicho que siempre me aseguraré de que Israel puede defenderse, siempre he tenido un compromiso inquebrantable con la existencia del Estado de Israel, con su seguridad y con el pueblo de Israel. Lo he dicho muchas veces, pero vale la pena repetirlo. Israel tiene derecho a defenderse, y cómo lo haga es importante", ha subrayado.

La vicepresidenta ha recordado a los ciudadanos estadounidenses cautivos en la Franja, y ha calificado a Hamás de "régimen brutal" que "cometió horribles actos de violencia sexual" el 7 de octubre.

Tras mostrar su apoyo a Netanyahu, Harris ha asegurado que le ha trasladado al mandatario israelí su "profunda preocupación por la magnitud del sufrimiento humano en Gaza", donde han muerto "demasiados civiles inocentes".

La vicepresidenta ha asegurado que la situación en la Franja es "devastadora" y que no se puede permitir que se sigan produciendo "imágenes de niños muertos" y de "gente desesperadamente hambrienta huyendo", por lo que ha instado a Netanyahu a que llegue a un acuerdo de alto el fuego con Hamás, con el objetivo de liberar a los rehenes y entregar ayuda humanitaria.

"La primera fase del acuerdo supondría un alto el fuego total, incluida la retirada del ejército israelí de los centros de población de Gaza. En la segunda fase, el ejército israelí se retiraría por completo de Gaza, lo que supondría el fin permanente de las hostilidades. Es hora de que esta guerra termine", ha agregado.

Netanyahu, poco antes de reunirse con Harris, lo hizo con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca, y luego ambos líderes se encontraron con familiares de rehenes que permanecen secuestrados por Hamás.