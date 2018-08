Internacional

La vida después de la AN

Baltasar Garzón, también presentador de televisión

Redacción

20/09/2012

El exjuez debuta como presentador en la televisión colombiana con una muy tensa entrevista al expresidente Uribe.

Asesor del Tribunal Penal Internacional, abogado de Julian Assange, asesor de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Colombia... y ahora también presentador de televisión.

El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha debutado hoy como copresentador en un programa de la televisión pública de Bogotá (Colombia) con una tensa entrevista al expresidente colombiano Álvaro Uribe, quien ha reiterado su rechazo "a las condiciones" del incipiente proceso de paz abierto con las FARC.

El periodista y especialista en el conflicto armado que padece este país desde hace casi 50 años, Pedro Medellín, ha dirigido con el exmagistrado español el programa "Hablemos de paz y los derechos humanos", un espacio sin editar que se ha prolongado durante más de dos horas en el bogotano Canal Capital.

El expresidente Uribe (2002-2010) ha denunciado haberse sentido interpelado: "yo estoy aquí en la cárcel y vinieron a entrevistarme como el que entrevista a un delincuente".

"Hace afirmaciones tan contundentes que parece que es verdad lo que dice, y no es verdad simplemente por el tono que utilice. Yo no le estoy acusando de nada, yo le he hecho las preguntas", ha respondido Garzón.

Uribe también le ha espetado a Garzón que él no es "ni (el dictador chileno Augusto) Pinochet ni (el presidente peruano Alberto) Fujimori", en alusión a la orden que emitió el exjuez el 16 de octubre de 1998 para la detención en Londres del fallecido dictador de Chile.

Durante la entrevista, Uribe ha remarcado su postura contraria a la forma en que se está planteado el proceso de paz entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, aunque ha matizado que su oposición no es a la paz, sino "a las condiciones".