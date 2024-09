Harris se enfrenta a Trump en un debate lleno de ataques personales

Los candidatos han mostrado sus diferencias en asuntos como la economía, el aborto, la migración o la política exterior. Trump se ha mostrado nervioso, y no ha dudado en lanzar falsedades como que los migrantes haitianos "se comen perros y gatos" en Ohio o que se "ejecutan" a recién nacidos.

AGENCIAS | EITB MEDIA

publicado: 11/09/2024 06:48 (UTC+2)

última actualización: 11/09/2024 08:21 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Harrisek aurre egin dio Trumpi, akusazio pertsonalez jositako debate batean

Los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris y el exmandatario Donald Trump, se han enfrentado este martes en Filadelfia en un agitado debate que ha estado lleno de ataques personales y donde el republicano se ha mostrado exasperado en múltiples ocasiones.

El encuentro, organizado por la cadena de televisión ABC News en Filadelfia, podría ser el único cara a cara entre ambos a menos de dos meses de las elecciones del 5 de noviembre, que decidirán si los demócratas consiguen alargar su proyecto político o si el país se enfrentará a un segundo mandato de Trump.

El magnate neoyorquino ha explotado en diatribas plagadas de falsedades sobre migración, las elecciones de 2020 o el aborto, mientras que Harris se ha mantenido en calma, ha respondido con expresivos gestos faciales a las palabras de su contrincante y ha conseguido evadir preguntas sobre sus puntos débiles frente a los votantes.

La actitud defensiva del expresidente ha causado incluso "frustración" en algunos de sus aliados más cercanos, según filtraciones a medios estadounidenses, ya que sus asesores lo habían preparado para no caer en las "trampas" de Harris para sacarlo de compostura.

Los ataques personales por parte de ambos candidatos han marcado también el tono del debate. Tanto Trump como Harris han incurrido en esta estrategia de debate, acusándose mutuamente de ser un "peligro" para la democracia estadounidense.

Los bulos de Trump

Trump ha estallado en un monólogo donde se ha hecho eco de una información falsa sobre migrantes haitianos "causando caos" en una ciudad de Springfield (Ohio) y secuestrando mascotas para comérselas: "Se están comiendo los perros, se están comiendo los gatos y las mascotas", ha dicho. Harris no ha podido contener su carcajada.

El expresidente también ha lanzado otras mentiras sobre el aborto. Según ha denunciado, las políticas demócratas permiten el aborto a los nueve meses de gestación e incluso la "ejecución" de bebés recién nacidos. Los moderadores del debate no han tardado en desmentir la afirmación.

"El Gobierno y ciertamente Donald Trump no deberían decirle a una mujer qué hacer con su cuerpo", ha señalado la aspirante demócrata, quien ha abogado por volver a implementar una protección federal al aborto a nivel federal, derogada por el Tribunal Supremo en junio de 2022.

Lenguaje no verbal

Una de las grandes incógnitas previas era si Harris y Trump se saludarían estrechándose la mano. Al entrar en la sala, Trump se ha dirigido directamente a su atril, mientras Harris ha cruzado el escenario y le ha tendido la mano. "Hola, soy Kamala. Tengamos un buen debate", ha dicho mientras se estrechaban la mano. "Encantado de verla. Que se divierta", ha respondido Trump.

El debate ha sido especialmente acalorado y los candidatos han recurrido en varias ocasiones al lenguaje no verbal para mostrar su desaprobación.

Harris, consciente de que las televisiones suelen mostrar a los candidatos en pantalla dividida, ha aprovechado para mover la cabeza en señal de desacuerdo cuando Trump hablaba, para elevar las cejas en señal de sorpresa o para entrecerrar sus ojos, haciendo como que intentaba seguir el hilo de sus argumentos.

Por su parte, Trump ha esbozado sonrisas burlonas y, en algunas ocasiones, no ha podido contenerse continuando sus ataques incluso cuando los micrófonos estaban silenciados. La mayoría de las veces, el republicano ha mantenido la mirada fija en la cámara, los hombros estáticos y no ha mirado casi en ningún momento hacia Harris.

La "todopoderosa" Taylor Swift apoya a Harris

La cantante estadounidense Taylor Swift ha anunciado su respaldo a la candidata demócrata, Kamala Harris, de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.

En un mensaje colgado en su cuenta de la red social Instagram nada más terminado el debate, Swift ha explicado que votará a Harris "porque lucha por los derechos y las causas que creo que necesitan un guerrero que los defienda. Creo que es una líder firme y dotada, y creo que podemos lograr mucho más en este país si nos guía la calma y no el caos. Me ha animado e impresionado mucho la elección de Walz, que lleva décadas defendiendo los derechos de las personas LGBTQ+, la fecundación in vitro y el derecho de la mujer respecto a su propio cuerpo".

La artista ha justificado su decisión de "ser muy transparente" respeto a los comicios tras enterarse de que la web de Trump había publicado "falsamente" que apoyaría la candidatura del magnate. "Realmente despertó mis temores sobre la Inteligencia Artificial y los peligros de difundir información errónea. Me hizo llegar a la conclusión de que tengo que ser muy transparente sobre mis planes reales para estas elecciones como votante. La forma más sencilla de combatir la desinformación es con la verdad", ha añadido.