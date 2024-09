¿Qué se sabe de las explosiones de Líbano y cómo ha sido posible la manipulación de los 'buscas'?

Expertos en Seguridad citados por Reuters están desconcertados, pero apuntan a la posibilidad de que los dispositivos pudieron haber sido interceptados y manipulados por Israel antes de que llegaran a manos de Hezbolá.

publicado: 17/09/2024 20:13 (UTC+2)

última actualización: 17/09/2024 21:07 (UTC+2)

Un ataque masivo sin precedentes y de una sofisticación tecnológica jamás vista ha causado al menos 9 muertos y 2.800 heridos en Líbano, al estallar de manera coordinada cientos de dispositivos electrónicos buscapersonas que pertenecían a miembros de Hezbolá. Al parecer, Israel manipuló estos dispositivos para hacerlos explotar a distancia.

Esto es lo que se sabe hasta el momento de lo sucedido:

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE PRODUJERON LAS EXPLOSIONES?

Las detonaciones han comenzado alrededor de las 15:30 hora local (16:30 en Euskal Herria) en Líbano, en los suburbios del sur de Beirut conocidos como Dahiyeh y en el valle oriental de Bekaa, todos ellos bastiones de Hezbolá. Duraron alrededor de una hora. Según las grabaciones de las explosiones, algunas de las detonaciones se produjeron después de que sonaran los buscapersonas, lo que hizo que la persona que lo llevaba pusiera las manos sobre él o se lo acercara a la cara para comprobar la pantalla.

¿DE QUÉ MAGNITUD FUERON LAS EXPLOSIONES?

Las explosiones fueron relativamente contenidas. En dos vídeos grabados en supermercados, por ejemplo, las explosiones parecieron herir solo a la persona que llevaba el artilugio o a la que estaba más cerca de ella. Las imágenes compartidas en las redes sociales parecen mostrar a individuos con lesiones de diversos grados en cara, dedos y cadera, donde probablemente se llevaba el buscapersonas. Las explosiones no parecieron causar daños importantes ni provocar incendios.

¿QUÉ TIPO DE APARATOS EXPLOTARON?

Las imágenes de los aparatos destruidos analizados por Reuters muestran un formato y pegatinas que son coincidentes con los buscapersonas fabricados por Gold Apollo, un fabricante con sede en Taiwán.

Hezbolá había comenzado a utilizar buscapersonas como un medio de baja tecnología para intentar evitar que Israel rastreara su ubicación. Tres fuentes de Seguridad citados por Reuters aseguran que los buscapersonas que detonaron eran el último modelo obtenido en los últimos meses.

¿QUÉ CAUSÓ LA EXPLOSIÓN DE LOS BUSCAPERSONAS?

Es la pregunta del millón. Algunas fuentes diplomáticas y de seguridad citadas por Reuters especulan con que las explosiones podrían haber sido causadas por la detonación de las baterías de los dispositivos, posiblemente por sobrecalentamiento.

Ciertamente, los expertos están desconcertados. Así, otros de los que han hablado con Reuters han señalado que dudaban de que la batería por sí sola hubiera sido suficiente para causar las explosiones. Paul Christensen, experto en seguridad de baterías de ión de litio de la Universidad de Newcastle, ha explicado que el nivel de daño causado por las explosiones de los buscapersonas parecían inconsistentes con los casos conocidos de fallas de baterías similares en el pasado.

"De lo que estamos hablando es de una batería relativamente pequeña que estalla en llamas. No estamos hablando de una explosión fatal. Necesitaría saber más sobre la densidad energética de las baterías, pero mi intuición me dice que es muy improbable", ha señalado.

SMEX, una organización libanesa de derechos digitales, ha explicado en la misma agencia que Israel podría haber explotado una debilidad en el dispositivo para hacerlo estallar. En concreto, ha subrayado que los buscapersonas también podrían haber sido interceptados antes de llegar a Hezbolá y haber sido manipulados electrónicamente o haberles implantado un dispositivo explosivo.

De la misma opinión es el exanalista de la CIA refugiado en Rusia Edward Snowden: "Parece que lo más probable es que se trate de dispositivos explosivos implantados, y no de un ataque de piratas informáticos", ha escrito en la red social X.

Las fuerzas de Inteligencia israelíes han colocado anteriormente explosivos en teléfonos personales para atacar a sus enemigos, según detalló el periodista israelí Ronen Bergman, especialista en armas y seguridad, en su libro Rise and Kill First: The Secret History of Israel's Targeted Assassinations. Los piratas informáticos también han demostrado la capacidad de introducir código malicioso en dispositivos personales, provocando que se sobrecalienten y exploten en algunos casos.