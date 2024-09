Zer dakigu Libanoko erasoei buruz eta nola izan da posible gailuen manipulazioa?

Adituak ez datoz bat, baina baliteke Israelek aldez aurretik manipulatu izana gailu elektronikoak, Hezbollah-ko kideen eskuetara iritsi baino lehen.

Momento en el que estalla no de los dispositivos, en un mercado

publikatuta: 2024/09/17 21:00 (UTC+2)

azken eguneratzea: 2024/09/17 22:09 (UTC+2)

Aurrekaririk gabeko eta inoiz ikusi gabeko sofistikazio teknologikoko eraso masibo batek gutxienez 9 hildako eta 2.800 zauritu utzi ditu Libanon, teorian Hezbollahko kideen eskuetan zeuden ehunka gailu elektroniko modu koordinatuan lehertuta. Antza denez, Israelek gailu horiek manipulatu ditu zartarazteko.

Hauxe da orain arte gertatutakoaz dakiguna:

NOIZ ETA NON GERTATU DIRA LEHERKETAK?

Eztandak 15:30 inguruan hasi dira Libanon, Beirut hegoaldeko Dahiyeh auzoan eta Bekaa ekialdeko haranean, guztiak Hezbollahen gotorlekuak. Ordubete inguru iraun dute. Leherketen grabazioen arabera, eztandetako batzuk dispositiboek jo ondoren gertatu ziren. Horren ondorioz, pertsonak dispositiboak eskuekin hartu edo aurpegira hurbildu dituzte pantaila egiaztatzeko.

ZENBATERAINOKOAK IZAN DIRA LEHERKETAK?

Leherketak nahiko mugatuak edo txikiak izan dira. Supermerkatuetan grabatutako bi bideotan, adibidez, eztandek tramankulua zeraman edo hurbilen zuen pertsona bakarrik zauritu dutela zirudien. Sare sozialetan partekatutako irudiek aurpegian, hatzetan eta aldakan maila desberdinetako zauriak dituzten pertsonak erakusten dituztela dirudi. Leherketek ez dute kalte handirik eragin, ezta suterik ere.

ZER APARATU MOTA LEHERTU DIRA?

Reutersen arabera, Gold Apollok, egoitza Taiwanen duen fabrikatzaile batek, egindako dispositiboekin bat datozen ezaugarriak erakusten dituzte suntsitutako aparatuen irudiek.

Hezbollah bilatzaile horiek erabiltzen hasi da behe-teknologiako bitarteko gisa, Israelek pertsona horien kokapena arakatu ez zezan. Reutersek aipatutako hiru Segurtasun iturrien arabera, eztanda egin duten pertsonen bilatzaileak azken hilabeteetan lortutako azken modeloa ziren.

ZERK ERAGIN DU BILATZAILEEN LEHERKETA?

Galdera bikaina da. Reutersek aipatutako diplomazia eta segurtasun iturri batzuen arabera, litekeena da dispositiboen bateriak zartarazteak eragin izana leherketak, beharbada gehiegi berotzeagatik.

Adituak noraezean daude, baina Reutersekin hitz egin duten beste batzuek adierazi dute ez zutela uste bateria nahikoa denik eztanda eragiteko. Paul Christensen Newcastleko Unibertsitateko litio ioiko baterien segurtasunean adituak azaldu duenez, pertsona-bilatzaileen leherketek eragindako kaltearen maila antzerako bateria matxura edo huts kasu ezagunekin bat ez zetorrela zirudien.

"Su hartu eta eztanda egiten duen bateria txiki samar bati buruz ari gara. Ez gara leherketa kaltegarri bati buruz ari. Baterien dentsitate energetikoari buruz gehiago jakin beharko nuke, baina nire intuizioak ezin daitekeela gertatu esaten dit ", adierazi du.

SMEX Libanoko eskubide digitalen erakundeak albiste-agentzia berean azaldu duenez, Israelek gailuaren ahulezia bat aprobetxatu du hori lehertzeko. Pertsona-bilatzaileak Hezbollahren eskuetara iritsi aurretik ere atzeman ahal izan dituztela eta elektronikoki manipulatu edo lehergailu bat ezartzeko aukera ere mahai gainean jarri du.

Iritzi berekoa da Edward Snowden Errusian errefuxiatutako CIAko kide ohia: "Litekeena da lehergailuak dispositibo barruan jartzea, eta pirata informatikoen zibererasoa ez izatea", idatzi du X sare sozialean.

Israelgo Inteligentzia Zerbitzuek lehergailuak jarri dituzte aurretik telefono pertsonaletan etsaiei eraso egiteko, Ronen Bergman kazetari israeldarrak, armetan eta segurtasunean adituak, Rise and Kill First: The Secret History of Israel's Targeted Assassinations liburuan zehaztu zuenez. Pirata informatikoek gailu pertsonaletan kode maltzur bat txertatzeko gaitasuna ere erakutsi dute, eta kasu batzuetan gehiegi berotu eta lehertu dira.