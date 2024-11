Condenada a siete años de cárcel una mujer que tuvo a su bebé en un cajón durante tres años

La niña fue hallada por casualidad en febrero de 2023 por la pareja de la mujer, que desconocía el nacimiento de la bebé, ya que la condenada lo mantuvo en secreto. En esos tres años, la pequeña nunca vio la luz, ni respiró aire fresco, ni vio a ningún otro ser humano.

Agencias | EITB MEDIA

publicado: 28/11/2024 13:38 (UTC+1)

última actualización: 28/11/2024 13:54 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Zazpi urteko kartzela zigorra ezarri diote haurtxoa kaxoi batean hiru urtez gordeta eduki zuen emakumeari

Una mujer que mantuvo a su bebé escondida en un cajón durante tres años ha sido condenada a siete años y medio de cárcel en el condado de Cheshire (noroeste de Inglaterra), en un caso que ha conmocionado al país.

La pequeña tiene graves secuelas, ya que durante esos tres años nunca vio la luz del sol, ni respiró aire fresco, ni tuvo interacción con otras personas.

Según los medios locales, la pequeña fue hallada por casualidad en un estado de grave desnutrición e incapaz de caminar o hablar en febrero de 2023 por la pareja de la mujer cuando éste buscaba el cuarto de baño en la planta de arriba de la vivienda y escuchó un sonido similar al de un bebé.

Al acercarse para ver de dónde procedía ese sonido, el hombre descubrió a la niña, que tenía el paladar hendido y estaba severamente deshidratada, encerrada en un cajón y llamó a la policía.

El primer trabajador de los servicios sociales que acudió a la casa tras recibir el aviso ha explicado al diario británico The Guardian, que le "sobrecogió" lo que vio al llegar. "Me quedé extremadamente conmocionado al ver a la bebé mirándome sentada en un cajón. Me miraba fijamente y se mecía hacia adelante y atrás", relató.

"Miré a su madre y le pregunté: '¿es ahí donde la tienes?' La madre respondió: 'Sí, en el cajón'. Me conmocionó que no mostrara ninguna emoción y que la situación la dejara impasible", ha agregado.

Al parecer, la bebé nació en la bañera de la casa en el condado inglés de Cheshire en marzo de 2020, aunque su nacimiento fue mantenido en secreto y nunca se registró.

La mujer ha declarado que puso a la bebé en el cajón a modo de cama y, de vez en cuando, se acercaba a darle de comer cereales disueltos en leche mediante una jeringuilla y cambiarle el pañal. Con el paso del tiempo, la mujer volvió a trabajar y se ausentaba a llevar a sus otros hijos al colegio, dejando a la pequeña desatendida durante horas.