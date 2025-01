Internacional - Estados Unidos

El Gobierno español evita el choque con EE. UU. tras catalogar Trump a España como miembro de los BRICS

El Gobierno español ha eludido la confrontación, manteniendo que es "un socio fiable" y que hará todo lo posible para continuar teniendo una relación estratégica con Estados Unidos. "Evidentemente España no es un BRICS", ha dicho Pilar Alegría, que no sabía si fue una confusión o no.

Foto de archivo: EFE Foto de archivo: EFE

Agencias | EITB Media

publicado: 21/01/2025 18:55 (UTC+1)

última actualización: 21/01/2025 18:58 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Sanchezen Gobernuak AEBekin konfrontazioa saihestu du, Trumpek Espainia BRICS taldeko kidetzat jo ostean

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y sus declaraciones sobre España, a la que calificó como un miembro de los BRICS, y a la que criticó por su "baja" aportación a la OTAN, amenazando por ello con subidas de aranceles, ha multiplicado las reacciones políticas. Ante las declaraciones del nuevo presidente estadounidense, vertidas el lunes justo en el día en que juraba su cargo, el Gobierno español se ha mantenido al margen, eludiendo la confrontación y manteniendo que es "un socio fiable" y que hará todo lo posible para continuar teniendo una relación estratégica con Estados Unidos. Es el mensaje que ha dado la portavoz del Ejecutivo español, Pilar Alegría, quien ante las palabras de Trump se ha limitado a señalar que "evidentemente España no es un BRICS, no es un país emergente" y ha dicho que no sabía si fue una confusión o no. Sobre la amenaza de subir aranceles, ha recordado que en la última década se han duplicado los intercambios comerciales entre los dos estados y ha insistido en que España es el "principal motor" económico de la UE, reiterando además el compromiso "absolutamente claro y firme" con la OTAN al recordar que es el octavo contribuyente de los 32 que integran la alianza. En la misma línea se ha pronunciado la ministra de Defensa, Margarita Robles, al subrayar desde Beirut que España "es un aliado serio, fiable, responsable y comprometido", con más de 3000 militares en misiones de paz y con presencia en Letonia, Eslovaquia, Rumanía o Turquía en el ámbito de la Alianza. Sumar califica de "peligrosa" la vuelta de Trump Por el contrario, el socio del Ejecutivo, Sumar, sí ha entrado en la polémica al advertir que la vuelta de Trump es "peligrosa" como ha asegurado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha urgido a promover un proyecto europeo más fuerte para hacer frente a la política proteccionista del nuevo presidente de Estados Unidos. Cree que hoy, más que nunca, Europa tiene que jugar un papel destacado, porque la estrategia de Trump es clara: "aniquilar todo el espacio europeo".

