Un solo controlador aéreo realizaba dos tareas a la vez en el momento del accidente de Washington

Los propios trabajadores del aeropuerto Ronald Reagan ya habían denunciado la escasez de personal anteriormente. Trump, por su parte, ha culpado a Biden y Obama del accidente por contratar controladores aéreos "con discapacidades".

Aunque los investigadores aseguran que necesitarán aún 30 días para obtener las conclusiones preliminares sobre los motivos por los que se produjo el fatal accidente aéreo de Washington (EE.UU.), donde han muerto 67 personas, un informe preliminar de la Administración Federal de Aviación (FAA) apunta que la dotación de personal dedicado al control aéreo "no era normal para la hora del día y el volumen de tráfico" en el momento del accidente.

Medios estadounidenses que han tenido acceso a ese informe dicen que el escaso número de trabajadores hizo que una persona tuviera que hacerse cargo de dos tareas a la vez: el control aéreo tanto del tráfico de aviones y de los helicópteros que sobrevuelan la capital de los Estados Unidos.

Esa situación ha puesto de manifiesto la escasez crónica de personal y las pobres condiciones de trabajo de los controladores aéreos en EE. UU., una situación que varios expertos y los propios trabajadores han denunciado desde hace años.

Un estudio de agosto de 2023 del The New York Times ya alertaba de que muchos controladores se veían forzados a hacer jornadas de 10 horas durante seis días a la semana. La investigación hizo mejorar la situación pero no sería todavía suficiente: de las 30 plazas necesarias para el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA), apenas 25 están cubiertas.

Esa situación es especialmente alarmante por las características del espacio aéreo de la capital estadounidenses, muy reducido y con un tráfico aéreo muy elevado entre los aviones comerciales y el dispositivo de seguridad que sobrevuela Washington, que se calcula que llega a más de 100 helicópteros al día.

Según el The Washingon Post, las advertencias de seguridad y los escenarios de incidentes son frecuentes en el cielo de Washington; el día antes del accidente "se tuvo que abortar un aterrizaje en el (aeropuerto) nacional (Ronald Reagan) para evitar una colisión con un helicóptero".

Trump culpa a los demócratas

Sin ninguna prueba, y cuando aún no se han recuperado los cadáveres de las 67 víctimas mortales del accidente aéreo de Washington (EE. UU.), el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido que el siniestro estaría relacionado con las políticas de las anteriores administraciones demócratas, las cuales habrían rebajado los requisitos para trabajar en la aviación civil, entre otros, como controlador aéreo.

Según Trump, las anteriores administraciones de Biden y Obama que han fomentando "la contratación de personas con discapacidades intelectuales y psiquiátricas severas".

"Debemos exigir sólo los estándares más altos a quienes trabajan en nuestro sistema de aviación", ha dicho Trump, quien ha apostado por "las personas con mayor aptitud, con el mayor intelecto y con una mentalidad superior".

Sólo personas con estas cualidades, ha subrayado en una comparecencia, "pueden optar a ser controladores aéreos", una condición que "no era así" antes de que él llegara a la Casa Blanca por primera vez. "Cambié los estándares de Obama de muy mediocres en el mejor de los casos a extraordinarios", ha dicho.

"Cuando llegué en 2016 hice pronto ese cambio porque siempre sentí que este era un trabajo (...) que tenía que ser de una inteligencia superior, y en verdad no teníamos eso", ha insistido Trump, quien ha acusado a Joe Biden de volver a rebajar los requisitos "a unos niveles más bajos que nunca".

Durante su intervención, también ha tenido tiempo de divagar sobre los "problemas del piloto" para manejar el helicóptero a pesar de que las condiciones meteorológicas no eran adversas. "Hacía frío, pero era una noche muy despejada, tanto como se puede serlo", ha contado.

Buscan a 14 desaparecidos

Trump ha confirmado que lamentablemente no hay supervivientes. En las últimas horas, se han recuperado decenas de cadáveres y los equipos de rescate buscan a las 14 personas desaparecidas.

Las labores de rescate están siendo muy complicadas, dadas las condiciones extremas del río Potomac, casi congelado.

El de este miércoles es ya el accidente aéreo más mortífero en Estados Unidos desde 2001.