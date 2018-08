Internacional

Chávez viaja a Cuba para someterse a un tratamiento 'especial'

27/11/2012

El presidente venezolano emprende su viaje seis meses después de la última sesión de radioterapia que se le aplicó por el cáncer que padece.

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, viajará este martes a Cuba para someterse a un "tratamiento especial", seis meses después de la última sesión de radioterapia que se le aplicó por el cáncer que padece.



Chávez envió a la Asamblea Nacional una petición solicitando permiso para ausentarse del país, requisito previsto en la Constitución cuando el presidente va a permanecer en el exterior más de cinco días, ha informado el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello.



"Se me ha recomendado iniciar tratamiento especial consistente en varias sesiones de oxigenación hiperbárica que, junto a la fisioterapia, siguen consolidando el proceso de fortalecimiento de la salud que he venido experimentando", ha dicho Chávez en su solicitud, aprobada de inmediato por el Legislativo.



"He venido velando por el debido cuidado de mi salud y cumpliendo celosamente con el plan de tratamiento complementario ordenado por el equipo médico que me atiende", ha añadido Chávez, y ha precisado que permanecerá un tiempo no determinado en la que llamó "hermana República de Cuba, para cumplir con ese cronograma de terapia".



Chávez ha advertido, sin embargo, que detallará ante la Asamblea Nacional el próximo 10 de enero de 2013 su plan de Gobierno del período 2013-2019, que ganó en las elecciones del pasado 7 de octubre cuando logró su tercera reelección consecutiva.



El presidente venezolano, al que en junio del año pasado se le diagnosticó un cáncer que le ha obligado a pasar por el quirófano en tres ocasiones, siempre en Cuba, ha realizado una campaña electoral a media máquina y un ritmo que sólo se vio intensificado en el trecho final.