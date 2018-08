Caso Bárcenas

Ruz pide información sobre dos cuentas en Suiza vinculadas a Bárcenas

Redacción

11/06/2014

El juez ha pedido a las autoridades suizas que le envíen "con la máxima urgencia" información sobre las cuentas. Bárcenas llegó a acumular en entidades del país helvético 48,2 millones de euros.

El juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, ha pedido a las autoridades suizas que le envíen "con la máxima urgencia" información sobre dos nuevas cuentas presuntamente vinculadas al extesorero del PP Luis Bárcenas, que llegó a acumular en entidades del país helvético 48,2 millones de euros.

Ruz amplía así la comisión rogatoria remitida a Suiza en un auto en el que explica que adopta esta decisión una vez recibida la documentación solicitada a Uruguay en el marco de la investigación sobre la ocultación de los fondos supuestamente ilícitos del extesorero del PP procedentes de Suiza.

En concreto, Ruz solicita a Suiza la información de titulares, apoderados, beneficiarios, préstamos e hipotecas y cajas de seguridad a la entidad Hyposwiss Privatbank AG en relación con una cuenta a nombre de la empresa Agroelec Importadora y Exportadora Aliron, de Montevideo, y a la entidad Leumi Private Bank LTD en relación con otra cuenta de la que resulta beneficiario Financial Pacific Inc, de Panamá.

Recuerda que se investiga "la eventual ocultación del origen y titularidad de fondos indiciariamente ilícitos de Luis Bárcenas depositados en entidades bancarias suizas mediante, entre otras operaciones, su transferencia a cuentas de sociedad con domicilio social en Uruguay".

Las indagaciones sobre Bárcenas en Uruguay comenzaron a raíz de una serie de transferencias por un total de 3 millones de euros que se hicieron a sociedades del país sudamericano desde una cuenta en Suiza de la que era beneficiario el extesorero.