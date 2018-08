Política

Audiencia Nacional

Imputan al director de 'Gara' por enaltecimiento del terrorismo

Redacción

19/12/2012

El juez del caso Eloy Velasco le acusa de publicar el pasado 15 de agosto una carta de los vecinos del Casco Viejo de Bilbao en memoria de la difunta miembro de ETA Maite Pérez Sever .

El director del diario Gara Iñaki Soto ha declarado este miércoles como imputado en la Audiencia Nacional, acusado de enaltecimiento de terrorismo.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco le ha imputado por publicar el pasado 15 de agosto una carta de los vecinos del Casco Viejo de Bilbao en memoria de la difunta miembro de ETA Maite Pérez Sever.

La carta fue publicada con motivo del 25 aniversario del fallecimiento de Pérez Sever, que murió cuando manipulaba un artefacto. El escrito finalizaba con la expresión: "Te queremos".

Iñaki Soto ha asegurado ante el juez que no leyó el escrito antes de su publicación porque no supervisa todos los contenidos del periódico, aunque ha defendido la libertad de de expresión de sus autores. El director de Gara ha quedado en libertad sin medidas cautelares tras prestar declaración.

En este procedimiento están también imputados los seis autores autores de la carta, entre los que se encuentra un menor que está siendo investigado por el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro.

Declaraciónes en su cuenta de Twitter

Tras su paso por la Audiencia Nacional Iñaki Soto ha escrito en su cuenta de Twitter que su imputación no tiene "sentido jurídico" y que su función es "garantizar la libertad de opinión, no juzgar". "En mi opinión, esa carta habla de amor. Quienes la entienden como afrenta hablan desde el odio. La justicia basada en odio no es justicia", ha añadido. Además, ha hecho un llamamiento para seguir trabajando.

No aceptamos la censura, menos aún la preventiva. Amamos la libertad. Que se queden ellos en el pasado, nosotros avanzamos hacia el futuro — GARA Iñaki Soto (@gara_isoto) diciembre 19, 2012

Nota de Euskal PEN



El Club Euskal PEN ha denunciado la citación de Iñaki Soto a declarar como imputado en la Audiencia Nacional por un supuesto delito de enaltecimiento de terrorismo. A través de una nota, han denuciado que en la citación del juez no se detallan los motivos de su imputación.

"Hemos dicho una y otra vez que la libertad de expresión no es un delito. Es así al menos en los estados democráticos".