Extradita a España

Aurore Martin será puesta en libertad bajo fianza de 15.000 euros

Redacción

21/12/2012

La decisión fue tomada este miércoles en la Audiencia Nacional de Madrid. Su abogada ha informado que están intentando reunir el dinero para que pueda salir 'antes del lunes' de la cárcel.

La dirigente de Batasuna en Iparralde, Aurore Martín, quedará en libertad tras pagar una fianza de 15.000 euros, según ha informado su abogada Amaia Recarte. Además, ha asegurado que están intentando reunir el dinero para que pueda salir 'antes del lunes' de la cárcel de Soto del Real.

La decisión fue tomada este miércoles en la Audiencia Nacional de Madrid. En un auto, la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso interpuesto por Martin contra su prisión incondicional, al considerar que no existe riesgo de fuga de la imputada. El juez del caso Pablo Ruz ha aceptado los argumentos de su defensa e indica que si se tardaron tres años en extraditar a España a la imputada no es porque no se le pudiera localizar en Francia, ya que mantenía una actividad pública en ese país.



Sin embargo, Aurore Martin deberá establecer su residencia en España, así como a comparecer en el juzgado más próximo a su domicilio en los primeros cinco días de cada mes.

Aurore Martin fue detenida el 1 de noviembre en Iparralde y extraditada a España en virtud de un mandato de arresto europeo lanzado por la Audiencia Nacional por su participación en actos de ese partido independentista vasco, ilegal en España pero autorizado en Francia.

Martin, a la que se le imputa un delito de integración en organización terrorista en grado de dirigente, fue la primera persona de nacionalidad francesa acusada de terrorismo puesta en manos de la Justicia española con una orden europea de arresto.

Otra de sus abogadas, Jone Goirizelaia, había indicado en noviembre en un acto de la Liga de Derechos Humanos (LDH) que desde el punto de vista jurídico "no había ninguna razón" para que fuera arrestada, y que tampoco había motivos para pensar que podía darse a la fuga.