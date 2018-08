Política

Discrepancias con el partido

El ex alcalde de Andoain Perez Gabarain abandona el PSE-EE

24/12/2012

El ex alcalde de Andoain abandona el partido "por la falta de democracia interna y el oxígeno" que se le da a Bildu".

El ex alcalde de Andoain, José Antonio Pérez Gabarain. Foto: senado.es

El ex alcalde de Andoain, José Antonio Pérez Gabarain, ha decidido abandonar el PSE-EE, en el que militaba desde 1993, por la falta de democracia interna y el "oxígeno" que se le da a Bildu.

"Por discrepar con la manera de gobernar profundamente, dejo la política y me doy de baja como afiliado del PSE. No me siento representado por este partido", señala en una carta abierta de despedida que empezará a distribuir en breve y a la que ha tenido acceso el diario "El Mundo".

En su misiva, el dirigente critica al PSE por dar "oxígeno" a la izquierda abertzale al negociar con Bildu en la Diputación de Gipuzkoa y en los ayuntamientos mientras "siguen mandando los mismos comisarios políticos de siempre que no han hecho el recorrido democrático para estabilizar este país". "Las recetas para acabar con la lacra del terrorismo y consolidar la paz son respetar el Estado de Derecho, los derechos humanos y la aplicación de la ley", señala.

Gabarain, partidario de tender la manos a los presos que quieran reinsertarse, se muestra escéptico no obstante con los presos con muchos años de cárcel ya que a su juicio, "esos no van a cambiar". Por ello, reclama un Estado de Derecho "duro, que aplique la ley a rajatabla".

En su nota de despedida, el dirigente socialista advierte además de que "se ha humillado a mucha gente. A los que han dado todo por el partido, incluso a riesgo de su vida, los apartan. Se apremia a los que nunca han hecho nada".

Por último, Gabarain confiesa sentirse "desengañado" con el partido y culpa a la "dictadura del partido" que lamina a los disientes, "La estructura está vieja y caduca, impera el ordeno y mando, todo a dedo. Si discrepas no sales en la foto", explica.

Por ello reclama una renovación de cargos y listas abiertas para su elección. "Hay que escuchar a la gente", señala y propiciar una toma de decisiones de abajo a arriba "no como se hace ahora".