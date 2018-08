Política

Entrevista en Radio Euskadi

Gorka Maneiro: 'El problema de los vascos es el Gobierno central'

Redacción

24/12/2012

El parlamentario de UPyD ha considerado además que adelantar a enero de 2013 la paga extra de junio es 'un parche'.

El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha manifestado que el problema de los vascos no es España sino el Gobierno central, que "no da una y nos perjudica no como vascos sino como ciudadanos". Además, ha considerado que adelantar a enero de 2013 la paga extra de junio es "un parche".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Maneiro ha subrayado que su partido no puede tratar a EH Bildu "como a los demás" mientras no condenen a ETA. "No iremos de la mano ni firmaremos nada con ellos", ha agregado. Además, ha acusado a la izquierda abertzale de querer "blanquear su historia, contar sus mentiras y hacerlas pasar por verdad".

También ha considerado que Euskadi "sufre" un Gobierno de España que impulsa "continuas medidas ineficaces e injustas contra los ciudadanos", por lo que "el problema de los vascos no es España, sino este Gobierno que no da una y que nos perjudica como ciudadanos".

Por lo que respecta al anteproyecto de Ley que tiene previsto aprobar este lunes el Consejo de Gobierno y que permitiría adelantar a enero el abono de la paga extra de junio a los trabajadores de la Administración pública vasca, Maneiro ha considerado que se trata de "un parche". "Veremos qué proyecto de ley se presenta y en función de eso daremos nuestro voto. Este proyecto de ley para adelantar la paga es un parche que se podrá debatir, pero no se puede olvidar que a los funcionarios se les ha quitado parte de su sueldo", ha señalado.

Preguntado por los Presupuestos del Gobierno vasco para 2013, ha anunciado que su formación estudiará las cuentas para ver si PNV apuesta por más recortes sociales y hace "lo más sencillo, que es recortar en Educación y Sanidad, o si apuesta por impulsar reformas por modernizar Euskadi".

Tras destacar que UPyD tiene disposición de "arrimar el hombro y ayudar", ha reiterado que Euskadi "sufre gasto superfluo, duplicidades e ineficiencias, por lo que es necesario reformar el entramado institucional. "Si no se hace eso no defenderemos que haya nuevos recortes sociales sin tocar toda esa 'grasa' que existe en la administración vasca", ha manifestado.

Gorka Maneiro ha declarado que UPyD no tomará parte "en bloques para boicotear al Gobierno" vasco. Asimismo, ha subrayado que parece "posible" que el PNV conforme un gobierno de coalición en unos meses con el PSE-EE, ya que "estar en una situación de minoría le puede suponer más de un susto".

Asimismo, Maneiro ha lamentado que en la presente legislatura vaya a estar presente en el debate político el asunto del "nuevo estatus, de la soberanía y de lo que llaman derecho a decidir" y ha remarcado que no tiene sentido proponer un estado independiente puesto que sería "un disparate y la ruina política, económica y social". "Los nacionalistas defenderán la ruptura antes o después y nosotros tenemos que estar preparados para presentar argumentos contra esos disparates que plantean", ha añadido.