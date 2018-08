Política

Mensaje del rey

UPyD: 'El rey fue políticamente correcto pero no estuvo a la altura'

Redacción

25/12/2012

El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha opinado hoy que el rey fue "políticamente correcto" en su mensaje de Navidad pero ha dicho que no estuvo a la altura al no citar las "pulsiones nacionalistas que ponen en riesgo la convivencia en España". En un comunicado, el portavoz de UPyD en el País Vasco ha considerado insuficiente que el monarca defendiera la legalidad vigente y ha afirmado que "la ocasión y el momento exigían un alegato contundente".

En este sentido, ha explicado que, a su juicio, el rey debería haber hablado del "desafío nacionalista catalán". Por ello, ha indicado que el rey fue "políticamente correcto, poco incisivo y con grandes e incomprensibles lagunas", ya que faltaron en su discurso "algunos compromisos y algunas certezas, que es lo que se debe esperar del Jefe del Estado en estos tiempos de profunda crisis política", ha subrayado.

"La educación, fundamental"

No obstante, ha valorado que reivindicara la política frente a la economía y las llamadas a defender el interés general, pero ha echado en falta que no mencionara la educación, como algo "fundamental para salir de la crisis económica y política", y que tampoco se refiriera a la corrupción política, "quizá para no herir al PP y al PSOE".