Vicepresidente del Senado: 'Goioaga será senador si cumple requisitos'

09/01/2013

Juan José Lucas ha asegurado que la Cámara Alta se atendrá a la ley. Además, ha asegurado que ser abogado de presuntos miembros de ETA 'no es motivo de exclusión'.

El vicepresidente primero del Senado, Juan José Lucas, ha hablado sobre la candidatura de Iñaki Goioaga a senador autonómico por el País Vasco. Según él, “ser abogado defensor de miembros de ETA no es motivo de exclusión”, siempre que “esa labor no quede alterada por una identificación con el propio defendido.

Así se ha pronunciado Juan José Lucas en declaraciones en la Cámara Alta. El vicepresidente ha asegurado que el Senado se atendrá a la ley sobre el proceso de designación del abogado y ha dejado claro que si cumple los requisitos formales tomará posesión de su escaño.

Juan José Lucas ha subrayado que la labor de un abogado, "incluso defendiendo a un criminal", es digna y no supone de entrada la exclusión para la vida política de Iñaki Goioaga, pero siempre que se haya atenido al papel de letrado.

"Si esa labor de defensa queda alterada por una identificación con el propio terrorista, eso sí me parece un motivo de exclusión", ha agregado Juan José Lucas, para quien cualquier "roce" con el mundo de ETA debe ser "motivo de exclusión social de la Cámara". "Me gustaría que fuera legal también, pero creo que en estos momentos no por defender a un terrorista es motivo para la exclusión", ha agregado.

El Parlamento vasco elegirá el próximo 24 de enero a sus tres representantes en el Senado, uno por el PNV, otro del PSE y uno más de EH-Bildu. La líder de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha avanzado que va a reclamar la intervención de la Fiscalía, a la que su partido piensa acudir esta misma semana para que intervenga y evite la designación de Goioaga como senador.