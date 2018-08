Política

En la Audiencia Nacional

Gogeaskoetxea, acusado de atentar en Barajas, niega ser de ETA

14/01/2013

El fiscal pide 15 años de prisión para Gogeaskoetxea, acusado también por matar a un ertzaina en el Guggenheim con motivo de la visita del Rey.

Eneko Gogeaskoetxea Arronategi, acusado del asesinato de un ertzaina junto al Museo Guggenheim de Bilbao y que ha sido juzgado hoy por participar supuestamente en el lanzamiento de granadas en 1997 contra el aeropuerto de Barajas, alcanzando a un camión, ha negado su pertenencia a ETA.

El presunto miembro de ETA no ha querido contestar a las preguntas del Ministerio Fiscal, que le ha solicitado quince años de prisión por un delito de terrorismo y otro de estragos, pero sí ha respondido a su abogada, Jone Goirizelaia, a quien ha manifestado: "no he formado parte de ETA".

El procesado, que es hermano del presunto jefe militar de ETA Ibon Gogeaskoetxea ha negado haber viajado a Madrid el 5 de enero de 1997, fecha en la que se lanzaron cinco granadas desde un descampado cercano al aeropuerto de Barajas, impactando una de ellas en un camión causando daños materiales.

Eneko Gogeaskoetxea, que fue detenido en Londres el 7 de julio de 2011 y llegó a España el pasado mes de julio, ha comentado que en la ciudad británica "no estaba escondido" y que llevaba "una vida normal" con su mujer y sus hijos.

Por el atentado en Barajas, que fue reivindicado por ETA, ya fue condenado en el año 2000 a quince años de cárcel Kepa Arronategi, primo de Eneko, y que hoy ha declarado como testigo que si en su día le acusó de participar fue porque habló "bajo chantaje" al decirle los agentes que si no meterían en la cárcel a su mujer, y para "ayudar a otros por encima" de él.

"Tenía que salvar a otros compañeros del comando" y "antes de mi familia y de todas las cosas soy militante de ETA", ha destacado Arronategi durante la vista celebrada esta mañana en la sede de San Fernando de Henares de la Audiencia Nacional.

Kepa Arronategui ha añadido que él tampoco participó en el atentado de Barajas y, sobre su condena por dicha acción ha manifestado: "me lo comí porque se lo inventaron".

Uno de los ertzainas que ha declarado en la vista ha asegurado que Kepa afirmó el 16 de octubre de 1997, tras ser detenido días antes en Bilbao, que Eneko fue el que ideó el atentado contra Barajas y que el objetivo era alcanzar a los aviones aparcados en una pista.