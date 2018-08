Política

Caso Luis Bárcenas

El Gobierno pide que se aplique la ley 'con todas sus consecuencias'

18/01/2013

Sobre el tema de los sobresueldos, Sáenz de Santamaría declara que "a título personal, en ese tiempo ni vi, ni se me ofreció, ni se me dio ningún sobre con dinero y tampoco lo hubiera aceptado".

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que en el Ejecutivo están "sorprendidos e indignados" con las informaciones sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas y ha pedido que se aplique la ley "con todas sus consecuencias" en los casos de corrupción.

"Indudablemente no todos somos iguales y hay mucha gente en política que trabaja, lo hace bien, con honradez, con honestidad y con muchísimo esfuerzo", ha subrayado la vicepresidenta en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, donde ha reclamado que se investigue el caso "hasta el final".

Sobre la información publicada por El Mundo referida a posibles pagos de sobresueldos en dinero B a dirigentes del PP, se ha remitido a las declaraciones de la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, que ha señalado que "no le constaban esas circunstancias".

"A título personal, en ese tiempo ni vi, ni se me ofreció, ni se me dio ningún sobre con dinero y por supuesto no lo hubiera aceptado", ha añadido en alusión al tiempo en la que ella fue dirigente del PP.