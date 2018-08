Política

EH Bildu aboga por un acuerdo con PNV y PSE sobre el derecho a decidir

Redacción

20/01/2013

Ugarteburu dice a Urkullu que les tendrá "en frente" si sigue con la "sumisión" a Rajoy y le ayudarán "si confronta en clave soberanista".

La representante de la izquierda abertzale y parlamentaria de EH Bildu, Maribi Ugarteburu, ha asegurado que trabajarán para alcanzar un acuerdo con PNV y PSE-EE sobre el derecho a decidir y ha abogado por "retomar donde se dejó" en las conversaciones de Loiola.

Además, ha advertido al lehendakari, Iñigo Urkullu, que les tendrá "en frente" si sigue con su "sumisión total" a las medidas y recortes que establece el Gobierno de Rajoy, y ha asegurado que le ayudarán "si confronta con el Estado en clave soberanista".

En una entrevista concedida a Europa Press, Ugarteburu también ha reclamado al PNV que acabe con su "inacción" en torno a la cuestión de los presos porque ha dado "cobertura a la política penitenciaria de excepción del PP". Además, ha considerado que hay que acabar ya "con el crimen" de la dispersión y ha destacado que el PP "tiene que salir de la trinchera de guerra en la que se ha enrocado" para apostar por la paz.

La representante de la izquierda abertzale ha considerado que no tiene por qué haber "contradicción" entre el modelo federal que defienden los socialistas y el que defiende EH Bildu porque "el derecho a decidir es previo a los modelos y, por eso, 'per se', no hay ninguna contradicción".

La representante de la izquierda abertzale ha asegurado que ellos trabajarán con todas sus "fuerzas para avanzar hacia un acuerdo democrático en torno al ejercicio del derecho a decidir, que vaya muy por encima de izquierdas y derechas, abertzales o no abertzales".

Presupuestos

En cuanto a los presupuestos vascos, ha afirmado, "categóricamente", que "es mentira" que el Gobierno vasco, tal como ha asegurado Josu Erkoreka, "esté haciendo todos los esfuerzos para llegar a acuerdos".

"Con EH Bildu no se ha puesto en contacto para nada, se están esmerando cero para llegar a acuerdos. Que deje de mentir, que es el portavoz del Gobierno", ha apuntado, para asegurar que desconocen "completamente los brochazos más gordos de lo que será el proyecto de presupuestos". "No sabemos nada y, así, no se puede acordar", ha concluido.