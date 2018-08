Política

Audiencia Nacional

El acusado de atentar contra Uria dice que estaba trabajando ese día

Redacción

30/01/2013

Sus palabras han sido respaldadas por el socio y un trabajador de la empresa dedicada al mantenimiento de jardines.

Este miércoles se ha celebrado la primera sesión del juicio por el asesinato del empresario Inaxio Uria en la Audiencia Nacional. Los acusados Iraitz Santa Cruz Ugalde y Manex Castro han negado su participación en los hechos. Éste último, ha alegado que en el momento del atentado se encontraba trabajando en una empresa de jardinería en Villabona (Gipuzkoa) y ha asegurado que conoció los hechos a través de la radio.

Inaxio Uria, propietario de la empresa Altuna y Uria, recibió tres disparos a los 71 años de edad cuando se encontraba en la localidad guipuzcoana de Azpeitia el 3 de diciembre de 2008.

Manex Castro ha declarado que ese día se encontraba en Villabona junto a su jefe y un compañero de trabajo cuando escucharon a través de la radio de la furgoneta la "acción de Inaxio Uria". "Ese día estaba en Villabona, justo debajo de casa cuando escuchamos la noticia", ha respondido, a preguntas de su defensa.

Sus palabras han sido respaldadas por el socio y un trabajador de la empresa dedicada al mantenimiento de jardines. Los testigos propuestos por la defensa han indicado que mantenían una "relación laboral" con Castro y han dicho recordar "perfectamente" que el día del asesinato escucharon a través de la radio la "noticia de que se había producido un atentado en Azpeitia".

Iraitz Santa Cruz, que sí ha contestado a la acusación, ha negado haber colaborado con ETA y ha reconocido haber prestado "por amistad" su vehículo a Beinat Aguinagalde a sabiendas de que no tenía permiso de conducir.

En cualquier caso, ha asegurado que no "pensó, temió o imaginó" que el turismo fuera a ser utilizado en el atentado de Uria. "Jamás se me pasó por la cabeza. No sabía que Beñat tenía relaciones con ETA hasta que salió en los medios", ha agregado.

Peticiones de la Fiscalía

La Fiscalía solicita una pena de hasta 59 años de prisión para Manex Castro Zabaleta por delitos de integración terrorista, detención ilegal terrorista, robo de vehículo, asesinato terrorista y de daños terroristas.

Por su parte, el fiscal pide para Santa Cruz una pena de 10 años de cárcel por colaboración con banda terrorista y una multa de veinte meses con una cuota diaria de 30 euros por un delito de colaboración con banda terrorista.

El fiscal demanda asimismo que los dos acusados indemnicen con intereses a la mujer del empresario con la cantidad de 160.000 euros y a sus hijos con 240.000 euros.