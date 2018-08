Política

Caso Bankia

Rato: 'De Guindos me exigió que hiciera con urgencia un nuevo plan'

Redacción

03/02/2013

El expresidente de Bankia aseguró al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que fue el ministro el que le exigió hacer otro plan.

El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha apuntado directamente al titular de Economía, Luis De Guindos, como la autoridad del Ministerio que le exigió un nuevo plan para la entidad a pesar de tener uno ya aprobado por el Banco de España, una necesidad que además le transmitió con "urgencia".

Así se lo aseguró Rato al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu durante su declaración el pasado 20 de diciembre, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso la agencia Efe, y en la que explica que desde el Ministerio le aseguraron que su plan de recapitalización, que recibió el visto bueno del supervisor el 17 de abril, "tenía que ser superado".

Preguntado por el fiscal Anticorrupción si ese nuevo proyecto se lo encargó personalmente De Guindos, Rato responde: "Sí. En las conversaciones nosotros hablábamos con el ministro, con el secretario de Estado, con el director general; sí, nos lo pide el Ministerio".

Fue así como puso todo su "empeño" en responder a estas exigencias de la forma que le pareció "más eficiente", a través de "un plan de desinversión, saneamiento y mejora, que contemplaba un escenario "de estrés máximo" en "la peor de las situaciones" de la economía, pero "no cuajó".

"A mí se me transmitió claramente que era un plan que no respondía a lo que ellos esperaban y creían necesario que hiciera Bankia; yo entendí que eso era una decisión muy importante que me obligaba a tomar una decisión muy importante. Y la tomé", añade para referirse a su dimisión, anunciada el 7 de mayo después de recibir la negativa de Economía el fin de semana anterior.

En otro momento de su interrogatorio, que se prolongó durante casi tres horas, Rato carga contra el Banco de España porque le animó a incluir a Bancaja en la fusión que Caja Madrid estaba negociando con otras cinco cajas pequeñas pero en una situación de solvencia "igual o mejor".

Las palabras de Rato precipitaron una oleada de testificales acordadas el pasado viernes por Andreu y que incluyen al propio De Guindos y a la cúpula del Banco de España, tanto la actual liderada por Luis María Linde como la anterior que regentaba Fernández Ordóñez y Aríztegui.

El ministro de Economía Luis de Guindos ya ha mostrado su "absoluta disposición" para acudir a declarar en la Audiencia Nacional como testigo aunque no ha aclarado si lo hará por escrito o acudirá personalmente.

En la misma providencia, el magistrado también ha citado como testigos a los expresidentes de la CNMV Julio Segura y Blas Calzada, así como al presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, a Celma y a Jaime Castellanos, responsable en España de Lazard, la entidad que asesoró al grupo financiero en su salida a bolsa.