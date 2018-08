Política

Entrevista en 'Azpimarra'

Ugarteburu: 'Debemos lograr un acuerdo popular para la soberanía'

Redacción

06/02/2013

La parlamentaria de EH Bildu ha enfatizado en la idea de darle forma al acuerdo popular, “dejando a un lado las prioridades que quiera cada proyecto político”.

La parlamentaria de EH Bildu, Maribi Ugarteburu, ha asegurado en el programa Azpimarra de ETB, que se necesita "un acuerdo popular más amplio", y ha enfatizado en que hay que darle forma.

Para conseguir ese objetivo, Ugarteburu ha apuntado que todos los partidos han de dejar a un lado las prioridades que quiera cada proyecto político, y "hemos de conseguir un acuerdo más amplio para la soberanía", ha puntualizado.

En palabras de Ugarteburu, la soberanía es necesaria para "decidir cómo queremos organizar nuestro modo de vida en todos los sentidos". Y eso va a ser, entre otros temas, lo que EH Bildu expondrá al lehendakari Iñigo Urkullu, dentro de su ronda de contactos.

Fuerzas Armadas

Esta semana el Gobierno Vasco ha anunciado que va a reclamar el repliegue de la Guardia Civil y la Policía Nacional, y Ugarteburu ha dado la "bienvenida" a la decisión.

"Somos muchos los que pensamos, y no sólo por parte de la izquierda abertzale, que las fuerzas armadas que están aquí en nombre del Estado deben irse", ha expresado.

Asimismo, ha pedido determinación para que ese anuncio salga adelante: "No vale para nada si no se dan pasos hacia delante". Aun así, ha explicado que le ha parecido "curioso" el que, ahora, cuando el PNV "está pactando con el PP", tome esa decisión, "como quisiera dar una imagen de confrontación, dando a entender que no está de acuerdo en todo con los populares".

Pacificación y convivencia

Por otro lado, Ugarteburu ha pedido "dibujar una salida" al conflicto político, teniendo en cuentas las siguientes dos partes: "La reparación de las víctimas y una solución en el caso de los presos".

Junto al tema de la pacificación, ha pedido un acuerdo para la convivencia, en el que haya "derechos para todos". Ha subrayado que el derecho a decidir entra en ese grupo.

Asimismo, ha dicho que los "nudos" para la normalización política "todavía están apretados desde muchos puntos". En alusión a la política penitenciaria, ha indicado que los presos que ahora mismo están dispersados son más que hace 15 años, basándose en los datos de Etxerat. "El Estado está jugando a alargar el asunto, y no está dando ningún compromiso democrático", ha criticado.