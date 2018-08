Política

Bilbao pide perdón públicamente a Etxenagusia

Redacción

07/02/2013

Por su parte, el exgerente de Metro Bilbao ha aceptado las disculpas porque su "único objetivo era reparar así el daño causado", con lo que ha dado por "zanjado" el tema.

El diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, ha pedido perdón al exdirector gerente de Metro Bilbao, Iñaki Etxenagusia, por afirmar el pasado lunes que éste había cobrado una indemnización de 93.000 euros por siete meses de trabajo en la sociedad pública. Bilbao ha reconocido que ha "metido la pata de manera grave", después de que Etxenagusia revelara este miércoles que había percibido 538,17 euros y que no podía cobrar la cantidad que dijo el diputado porque lo impide la Ley.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Bilbao ha recordado que el lunes pasado, en una comparecencia de prensa, informó de cuánto había costado a la sociedad Metro Bilbao varios ceses.

En concreto, ha afirmado que el cese del exconsejero delegado de Metro, Iñaki Prego, ha costado más de 190.000 euros, y el de la exjefa del Servicio Jurídico, Carmen Saratxo, un total de 260.000 euros, cantidades que, según ha asegurado, son ciertas. No obstante, se ha referido a las afirmaciones que realizó sobre que el contrato de Etxenagusia preveía una indemnización de 93.000 euros.

"Eso es lo que ponía el contrato, pero, en este momento, tengo que perdirle perdón públicamente porque la información que dimos el lunes que le afectaba a él era cierta, pero sólo era media verdad", ha manifestado.

En esta línea, ha dicho que ha habido a lo largo de 2012 unas reformas legales por las que esa indemnización no se podía cobrar. "Yo no era conocedor, y eso es culpa mía, el lunes de esa modificación legal que afectaba al contrato".

"Lo que dije en esa rueda de prensa era media verdad. Esto está en el contrato, pero, por desconocimiento, me equivoqué, metí la pata de una manera grave y, por eso, públicamente tengo que pedirle perdón y excusas al señor Etxenagusia porque el buen nombre de las personas tiene que estar por encima de los debates políticos", ha añadido.

José Luis Bilbao ha apuntado que "es cierto y contrastado los otros casi 500.000 euros a las otras dos personas", pero lo de Iñaki Etxenagusia era "media verdad, y a veces, las medias verdades son más dañinas que una mentira".

"Por eso, pido perdón al señor Etxenagusia por haber dicho una media verdad porque la liquidación que ha hecho no es de 93.000 euros. Me he equivocado y lo reconozco públicamente", ha añadido.

El diputado foral de Bizkaia ha dicho que "es lo justo" su solicitud de perdón y "merece esta petición pública de perdón". "Y espero poder hacerlo personalmente o de otra manera".

Etxenagusia acepta las disculpas

El exdirector gerente de Metro Bilbao Iñaki Etxenagusia ha aceptado las disculpas del diputado general y ha dado por zanjada la polémica surgida sobre el finiquito de su contrato con la compañía pública porque su "único objetivo" era que se reparara "el daño causado".

Etxenagusia ha dicho aceptar "las disculpas y la petición de perdón que en el día de hoy ha realizado el diputado general públicamente".

Además, se ha dado "por satisfecho" con la "rectificación pública" de Bilbao porque, según ha precisado, su "único objetivo era reparar así el daño causado". "Doy por zanjado este disgusto", ha concluido.