Amaiur, ERC y BNG piden regular el derecho de autodeterminación

Redacción

07/02/2013

CiU y PNV no han plasmado su firma pero han mostrado su apoyo a esta iniciativa, que a priori no prosperará por el "no" del PP. UPyD también se opondrá y el PSC todavía no se ha pronunciado.

Los diputados de Amaiur, ERC y BNG ante el Congreso de los Diputados. Foto: EFE Los diputados de Amaiur, ERC y BNG ante el Congreso de los Diputados. Foto: EFE

Amaiur, Esquerra Republicana (ERC) y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) han presentado este jueves en el Congreso una proposición de ley con la que buscan regular el derecho de autodeterminación de sus pueblos apelando al Derecho Internacional. Esta iniciativa, que los firmantes consideran "la prueba de algodón de la democracia", deberá, no obstante, pasar por el filtro de la Mesa del Congreso que, en caso de calificarla, la enviará a su vez al Gobierno por si quisiera ejercer su derecho de veto, al tratarse de una proposición de ley. En todo caso, los representantes de Amaiur, ERC y BNG no creen que existan razones para que el órgano de gobierno de la Cámara "ponga pegas" a una propuesta "plenamente democrática, pacífica, cívica y legal", en palabras del independentista catalán Alfred Bosch. Es más, los portavoces de Amaiur y del BNG, Xabier Mikel Errekondo y Olaia Fernández Davila, respectivamente, han apuntado que sería "bochornoso" que así fuera porque se demostraría "la falta de democracia" que existe en al sede de la soberanía nacional. La proposición de ley no lleva, sin embargo, la firma ni de CiU -socio de ERC en el Parlament- ni del PNV, pese a que, según ha explicado Bosch, ambas formaciones nacionalistas comparten "de entrada" el principio básico del derecho de todos los pueblos a la libre determinación. "Interpreto que CiU prefiere que la autoría y el empuje sea nuestro", ha recalcado. Oposición del PP y UPyD En todo caso, y al margen del posible voto favorable de los nacionalistas a la toma en consideración de la propuesta en caso de que se llegase a debatir, la iniciativa cuenta de antemano con el "no" del PP y de UPyD, con lo que tiene pocos visos de prosperar. En cualquier caso, los autores de la proposición de ley creen que la democracia española es y "debe" ser capaz de regular un derecho de autodeterminación en tanto en cuanto España ha ratificado y/o reconocido como válidos una serie de convenios, tratados, cartas y resoluciones internacionales donde sí se reconoce, y éstos son "vinculantes". Entre estos está el Convenio Internacional de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas, la Carta Internacional de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de la ONU, la Declaración de Principios de la Ley Internacional sobre relaciones amistosas entre Estados o varias resoluciones tanto en Naciones Unidas como de la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa. "El derecho a la autodeterminación de los pueblos es legítimo y es legal, pero no está desarrollado en la legalidad española y éste es el hueco que pretendemos llenar con esta propuesta", ha subrayado Bosch, quien ha dejado claro que el 'sujeto' que debería tomar parte en esa futurible decisión serían los pueblos gallego, catalán y vasco, y no el español.

