La ministra Ana Mato, en el ojo del huracán de la trama Gürtel

Redacción

EITB

07/02/2013

Un informe de la oficina antifraude desvela que la ministra estaba casada en gananciales con su marido durante los años Gürtel. El PP cree que no se le puede responsabilizar de lo que hizo su marido.

Los últimos informes publicados en torno a la trama Gürtel han puesto a la ministra Ana Mato en el ojo del huracán.

Uno de esos últimos informes presenta nuevos datos de gastos de viajes y regalos pagados por la red al exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda, y, en algunos de ellos, la ministra aparece como receptora.

Según el informe elaborado por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UNEF), la trama de corrupción Gürtel regaló a Mato y su marido, Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alcorcón, viajes turísticos, artículos de lujo y "eventos familiares particulares" como fiestas de cumpleaños con payasos que costaron más de 62.000 euros. También pagó otros 75.000 euros para la oficina electoral del PP de Pozuelo y una serie de servicios al Ayuntamiento de la localidad.

Precisamente, hoy se ha conocido que Ana Mato estaba casa y en régimen de bienes gananciales con Sepúlveda cuando se produjeron los pagos de la red Gürtel atribuidos por la Fiscalía, según un informe de la Oficina Nacional de la Investigación del Fraude (ONIF) citado por La Voz de Galicia.

La ministra siempre ha argumentado que ya no estaba casada con Sepúlveda en los 'años de los sobres', aunque el informe señala no solo que jamás se divorciaron, sino que además están casados en gananciales.

Floriano, Gallardón y Alonso, en defensa de la ministra

El vicesecretario general de Organización del PP, Carlos Floriano, no cree que la ministra de Sanidad tenga responsabilidad en las actividades de su exmarido Jesús Sepúlveda. "No se le pueden imputar responsabilidades a una mujer por lo que haga su marido", ha señalado. Asimismo, ha insistido en que el último informe policial de la trama "Gürtel" que atribuye regalos para la ministra "no aporta nada nuevo".

Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha criticado que en pleno siglo XXI "se pida a una mujer que pague por lo que hizo su marido".

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha dicho que se está cuestionando la actividad de la ministra de Sanidad, Ana Mato, por hechos resueltos y archivados por la Justicia.

Esperanza Aguirre dice que la hubiera echado

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha afirmado en una reunión del comité de dirección del PP madrileño que ella habría echado a la ministra de Sanidad, Ana Mato.

Según informan este jueves diferentes medios, la reunión de ayer del PP madrileño fue tensa y algunos dirigentes llegaron a asegurar que hubo "bronca".

En ese sentido, Aguirre cargó contra Mato por las informaciones de la prensa y también contra la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, por no haber mostrado suficiente energía frente al caso Bárcenas.

Se tratan, en todo caso, de declaraciones realizadas por Aguirre en clave interna. En una rueda de prensa ofrecida posteriormente, la expresidenta de la Comunidad de Madrid mostró más cautela, aunque abogó por una regeneración democrática para acabar con la indignación popular y que el "ambiente de corrupción" no frene la recuperación económica.