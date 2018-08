Política

Urizar: 'ETA va a dar pasos para el desarme, pero no supondrá el fin'

09/02/2013

Pello Urizar ha advertido de que ni su disolución supondrá el final del conflicto, si "todo el mundo no pone de su parte".

El secretario general de EA y parlamentario de EH Bildu, Pello Urizar, se ha mostrado convencido de que ETA va a "dar pasos" para el desarme, pero ha advertido de que ni su disolución supondrá el final del conflicto, si "todo el mundo no pone de su parte". Además, ha acusado al PNV de poner "en duda el trabajo de los agentes" de la Conferencia de Aiete, por querer "liderar" el proceso.

En una entrevista a Europa Press, el líder de Eusko Alkartasuna ha dicho que, por parte de ETA, pasos "se van a dar", pese a que el Estado no se 'mueva' si bien ha puntualizado que él no entiende la entrega de armas y disolución de la organización como "el final". "El final yo no lo pongo en el momento en que ETA decide entregar las armas y decir me he disuelto, porque no va a ser ése el final. Eso, yo lo quiero, pero ése no es el final", ha advertido.

Según el parlamentario de la coalición soberanista, el final es "asumir que aquí hay un pueblo que tiene unos derechos y se le están cercenando una y otra vez" y se ha preguntado si, ante "una confrontación democrática", el Estado se "agarrará a la Constitución" y "pondrá los tanques en la calle".

"Eso es querer ver una parte del conflicto, pero no querer verlo todo. Mientras eso siga así, tendremos un problema sin resolver, se resolverá esa parte, pero lo que no tengo ni idea es si volverá a salir", ha dicho.