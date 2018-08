Política

Entrevista

Mintegi: 'Urkullu tiene intención de imponer las medidas de Rajoy'

G. Palacios

13/02/2013

Laura Mintegi lamenta que el lehendakari no haya informado sobre los detalles de los presupuestos. "Lo más preocupante es que tienen intención de imponer los recortes decididos en Madrid", ha añadido.

La portavoz de EH Bildu, Laura Mintegi, cree que el Gobierno Vasco tiene intención de imponer en la Comunidad Autónoma Vasca los recortes adoptados por el Gobierno de Mariano Rajoy.

"Creemos que hay voluntad de imponer los recortes de Madrid y eso nos parece lo más preocupante", ha señalado en una entrevista realizada en Euskadi Irratia.

Preguntada sobre los presupuestos vascos, Mintegi ha dicho que su coalición no va aprobar algo que no conoce. "Todavía no han explicado los detalles de los presupuestos y lo único que sabemos es que tiene la tijera preparada", ha criticado.

"Para que apoyemos los Presupuestos, tienen que estar dirigidos a las políticas sociales. Se necesita un plan dirigido a las personas, pero no hay ningún plan concreto. Todo lo contrario, el único plan que han demostrado es recortar las políticas sociales", ha explicado.

"Si creen que hay que hacer recortes, que expliquen dónde y con qué criterios. Que aclaren si dirán 'sí' o 'no' a lo que venga de Madrid. Si optan por el 'no', que aclaren cómo lo materializarán, si estando el Gobierno Vasco en soledad o todos juntos", ha añadido.

Fiscalidad

Sobre la fiscalidad, Mintegi ha remarcado la necesidad de un nuevo modelo, para que las rentas más altas paguen más y que las políticas sociales sean "más justas".

"Sabemos que son tiempos difíciles y que la recaudación se ha reducido, pero otra política es posible, y hay que trabajar en ese sentido. Hay que tener claras las prioridades, fijar los objetivos y después trazar el camino", ha dicho.

Pacificación

Por otra parte, la portavoz de la coalición abertzale ha adelantado que PNV, EH Bildu y PSE-EE han acordado una declaración para la creación de una comisión de paz y convivencia en el Parlamento Vasco. "La declaración en sencilla: demuestra la voluntad de comenzar a hablar todos juntos y en la misma mesa, sin imponer ninguna condición previa".

En ese sentido, Mintegi ha valorado el trabajo que está realizando el PSE-EE para conseguir que también el PP se siente en esa mesa.

Cuestionada sobre la relación entre el PP y EH Bildu, Mintegi ha manifestado que todos pueden poner condiciones previas: "Nosotros también le podemos decir al PP que hasta que aplique la ley no vamos a hablar con ellos, pero hay que ser valientes y convertir la pacificación en un objetivo, para lograr una paz basada en la justicia".

Después de que el lehendakari, Iñigo Urkullu, asegurara que está trabajando "con discreción" sobre los presos, Mintegi ha señalado que el trabajo discreto es "necesario" tanto en el tema de los presos "como en cualquier otro", pero ha añadido que "la gente tiene que saber qué se está haciendo".