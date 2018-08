Política

13 aniversario de su asesinato

El Parlamento Vasco recuerda a Buesa con la presencia de EH Bildu

Redacción

22/02/2013

La izquierda abertzale ha participado por primera vez en un homenaje a víctimas de ETA en la Cámara vasca.

La coalición abertzale EH Bildu ha participado por primera vez en un acto de homenaje a víctimas de ETA en el Parlamento Vasco, al asistir esta mañana a una ofrenda floral en memoria del que fuera dirigente del PSE-EE en Araba y vicelehendakari del Gobierno Vasco, Fernando Buesa, y su escolta, el ertzaina Jorge Díez Elorza, asesinados por ETA hace 13 años.

El acto, celebrado junto a la escultura dedicada a las víctimas ubicada en el exterior de la sede parlamentaria, ha durado unos dos minutos y ha concluido con un aplauso por parte de los presentes, entre ellos el lehendakari, Iñigo Urkullu, los consejeros de su Gobierno y parlamentarios de todos los grupos excepto de UPyD.

Por parte de EH Bildu han acudido su portavoz, Laura Mintegi; parlamentarios como Pello Urizar (EA), Dani Maeztu (Aralar) o Belén Arrondo (izquierda abertzale); y el diputado Rafa Larreina (EA).

La presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejería, ha colocado la ofrenda floral, con dos bandas con los nombres de Fernando Buesa y Jorge Díaz, y posteriormente el portavoz parlamentario del PSE-EE, José Antonio Pastor, ha depositado unas rosas.

Partidos como EA y Aralar, integrados ahora en EH Bildu, sí han asistido a homenajes a víctimas de ETA en la Cámara vasca en anteriores legislaturas, pero hoy es la primera ocasión en que la coalición como tal y que miembros de la izquierda abertzale histórica asisten a un acto de este tipo.

La Junta de Portavoces del Parlamento Vasco acordó ayer organizar una ofrenda floral en la Cámara, previa al homenaje familiar que ha tenido lugar a mediodía en la capital alavesa en los Jardines de la Libertad, junto al monolito donde Buesa y Díez Elorza fueron asesinados.

Ayer, EH Bildu comunicó que asistiría al acto del Parlamento Vasco, pero no al de los Jardines de la Libertad para "no incomodar" a la familia del ertzaina Jorge Díez, que no deseaba su presencia en ese lugar.

UPyD no ha participado al considerar que era un acto a medida de EH Bildu.

Homenaje junto al monolito

En la segunda ofrenda, la organizada por los familiares de Buesa y Díez, han estado representantes de todas las formaciones políticas, incluida UPyD.

Han acudido varios parlamentarios de EH Bildu: Juanjo Agirezabala, Arri Zulaika, Rebeka Ubera y Oskar Matute.

El homenaje a Buesa y a Díez Elorza junto al monolito que se levantó en su memoria se ha celebrado en un ambiente íntimo y familiar y, a diferencia de otros años, no ha habido ningún discurso político.

Las familias han sido las protagonistas de este acto, en el que los asistentes han depositado rosas rojas en el jardín que rodea el monolito.