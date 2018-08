Política

Ministro de Interior

Fernández Díaz: 'El matrimonio gay no garantiza la supervivencia'

Redacción

03/03/2013

"En el siglo XXI, con la coartada de lo políticamente correcto y la coartada de la defensa de la libertad de expresión, no se respeta en muchos ámbitos la libertad religiosa", según Díaz.

El ministro de Interior Jorge Fernández Díaz se ha mostrado contrario al matrimonio entre personas del mismo sexo ya que, según él, existen "argumentos racionales".

"Si nos oponemos al matrimonio entre personas del mismo sexo, no podemos usar argumentos confesionales. Existen argumentos racionales que dicen que ese matrimonios no debe tener la misma protección por parte de los poderes públicos que el matrimonio natural. La pervivencia de la especie, por ejemplo, no estaría garantizada", explica.

Estas declaraciones las ha hecho en un coloquio sobre "Religión y Espacio Público" celebrado en la Embajada de España ante la Santa Sede en Roma.

A su juicio, en España hoy en día no se puede decir que exista persecución religiosa sino "indiferentismo, increencia, pero no persecución". "Otra cosa es la abdicación de las propias creencias.

"Abdicación de las propias creencias"

"Conozco el Parlamento, y puedo decir que cuando se han aprobado determinadas leyes ha existido abdicación de las propias creencias, o increencia, pero no persecución. Si el 75% de la población española que se declara católica actuase en coherencia, determinadas leyes nunca se habrían aceptado", ha asegurado.

"En el siglo XXI, con la coartada de lo políticamente correcto y la coartada de la defensa de la libertad de expresión, no se respeta en muchos ámbitos políticos y judiciales la libertad religiosa", ha zanjado.