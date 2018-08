Política

Polémicas declaraciones

De Andrés advierte al PNV y a Bildu que no admitirá 'mordaza alguna'

Redacción

04/03/2013

Ha reiterado que el nacionalismo 'no es compatible con el mundo moderno'. Sin embargo, no cree que sus palabras deban interpretarse como una 'ofensa'.

El diputado general de Araba, Javier de Andrés, ha advertido al PNV y a Bildu de que no aceptará "mordaza" alguna y ha reiterado que el nacionalismo, como ideología, "no es compatible con el mundo moderno". Además, no cree que sus palabras deban interpretarse como una "ofensa" a las personas que comparten esa tendencia política.

De Andrés ha contestado este lunes, durante el pleno de las Juntas Generales de Araba, a sendas interpelaciones de estos partidos en relación a unas declaraciones que efectuó el pasado 13 de febrero en relación al nacionalismo, que suscitaron una fuerte polémica y críticas por parte de las formaciones abertzales.

En aquella ocasión, el diputado general de Araba afirmó que, "si se mantienen las claves nacionalistas de un país que no es atractivo más que para unos pocos", esto "nos conduce a la desaparición como país y como cultura". Además, manifestó que "el nacionalismo, a día de hoy, es incompatible con el mundo moderno".

En el pleno de este lunes, el portavoz del PNV en las Juntas alavesas, Ramiro González, ha reprochado al diputado general su "falta de respeto" hacia los, "al menos 75.000 alaveses", que se sienten nacionalistas vascos.

Por su parte, el juntero de Bildu, Patxi Martínez de Albeniz, ha denunciado los intentos del nacionalismo español por "imponer lo que no se es", tras lo que ha criticado que el Gobierno central haya puesto en marcha "todos los instrumentos del Estado" para "dar por nula" la declaración soberanista aprobada por el Parlamento catalán.

De Andrés ha precisado que "un nacionalista vasco merece todo el respeto". No obstante, ha destacado que "discrepar no significa ofender". En este punto, ha reiterado que la "ideología" del nacionalismo, y no las personas que la profesan, "no es compatible con el mundo moderno".

El diputado general ha hecho alusión a los "proyectos de división" impulsados en los últimos años por las formaciones nacionalistas en Euskadi, así como a la actividad terrorista de ETA y a su apuesta por "socializar el sufrimiento". En este punto, se ha dirigido a EH Bildu para reprochar a la coalición que no haya marcado "distancia alguna" con ETA. "Lo expreso con libertad, aunque a muchos no les guste", ha subrayado.

Frente a las críticas del PNV y EH Bildu a la aparente contradicción entre estas posiciones y el "nacionalismo español" del PP, ha recordado las "enormes renuncias" que el Estado español y el propio Gobierno central han hecho y están haciendo en aras del proceso de "integración europea", del que ha destacado que está "en las antípodas del nacionalismo".

Tras advertir de que no aceptará "mordaza alguna", ha insistido en que el nacionalismo "va en contra del proceso de superación de fronteras". De Andrés ha censurado la "afición" de algunos partidos a "coartar la libertad de expresión de quienes no somos nacionalistas". "No soy nacionalista, y cuando doy mi opinión política, se hace notar", ha añadido.