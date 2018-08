Política

Paz y convivencia

El Gobierno Vasco perfilará el 'mapa del sufrimiento' para verano

Redacción

06/03/2013

Jonan Fernandez ha reconocido que será difícil alcanzar acuerdos en materia de paz y convivencia. Por ello, ha propuesto a los grupos políticos avanzar con microacuerdos.

El secretario general de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, ha explicado hoy que va a poner en marcha un Plan de Paz y Convivencia orientado a lograr el "encuentro social" en Euskadi, objetivo para el que uno de los primeros pasos será la elaboración de un mapa de vulneraciones de derechos humanos y del sufrimiento de los últimos 50 años. Jonan Fernandez ha reconocido que será difícil alcanzar acuerdos en materia de paz y convivencia. Por ello, ha propuesto a los grupos políticos avanzar con microacuerdos.

Fernández ha comparecido hoy a petición propia en la comisión correspondiente del Parlamento para detallar las iniciativas que pondrá en marcha para lograr la normalización y la pacificación en el País Vasco, tras el fin de la actividad de ETA.

Se trata de su primera comparecencia una vez finalizada la ronda de contactos que ha mantenido con todos los grupos de la Cámara después de ser nombrado para el cargo.

El primer borrador del Plan de Paz y Convivencia 2013-16 se presentará antes del verano en el Parlamento Vasco y toda su acción girará en torno al logro de "crear las condiciones para que en este país exista una plaza pública en la que" quepan todas las sensibilidades, mediante la estrategia de "micro acuerdos", tras reconocer que alcanzar grandes consensos "no es fácil".

Uno de los primeros trabajos de su Secretaria será elaborar antes del mes de julio un "mapa de las vulneraciones de los derechos humanos y del sufrimiento" ocurridos durante los últimos 50 años en Euskadi. En este informe constarían los asesinatos de ETA, además las víctimas mortales de acciones policiales "y otras categorías" según Jonan Fernández.

Fernández ha insistido en la necesidad de que se llegue a una "conclusión crítica y compartida de lo ocurrido" y ha dejado claro que no cree en una "sociedad de vencedores y vencidos, sino en una en la que la idea de la violencia sea vencida pero las personas sean integradas".

El parlamentario de EH Bildu, Julen Arzuaga, ha denunciado que la Secretaria de Paz y Convivencia ha iniciado sus trabajos con "críticas" y ha opinado que para "aliviar esa presión" ha asumido condiciones que "poco tienen que ver con la reparación y sí con expectativas políticas". El socialista Rodolfo Ares se ha mostrado dispuesto al acuerdo, pero sobre "posiciones sólidas" y ha reclamado que el objetivo fundamental es "conseguir que ETA se disuelva".

El nombramiento de Jonan Fernández no fue del agrado de UPyD y del PP y hoy tampoco les ha convencido el Plan de Paz y Convivencia. Desde el PP, Carmelo Barrio ha advertido de que el consenso "va a ser imposible con un partido político que no condena el terrorismo", por lo que ha subrayado que "con ese grupo (EH Bildu) ni microacuerdos ni nano acuerdos". Por último, Gorka Maneiro (UPyD) ha reprochado su pasado a Fernández y le ha dicho que "simboliza la negociación política con ETA", por lo que ha afirmado que no confía en su equipo.