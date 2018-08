Política

Entrevista en 'Gara'

EPPK : 'El proceso no se resolverá hasta que todos sean excarcelados'

Redacción

10/03/2013

Afirman que "al Gobierno le está costando asimilar la nueva realidad" y asegura a dirigentes españoles y franceses que "hablar con los presos sería provechoso para todas las partes".

El colectivo de presos y presas políticos vascos (EPPK en sus siglas en euskera) ha asegurado que la dispersión es el "obstáculo para actuar más valientemente y más unilateralmente", por lo que entienden que superarla "creará condiciones y facilitará el camino a todos".

Este es el adelanto de una entrevista con dos de los seis miembros de la portavocía de este colectivo que será publicada este domingo en Gara y Naiz. Según explica la edición digital de este diario, la entrevista aborda tanto la posición de EPPK y su disposición a dar pasos como su valoración sobre el papel de Madrid, París, la comunidad internacional y la ciudadanía vasca.

Advierten de que el proceso no se resolverá mientras los Gobiernos de España y Francia no excarcelen a todos los presos. Insisten en la "amnistía" y avisan de que una resolución negativa a la 'Doctrina Parot', sería "peligrosa". Los presos vuelven a insistir en la "amnistía como perspectiva" y, aunque no rechazan una "salida escalonada", reiteran que la solución pasa por la excarcelación de todos los presos, lo que ellos denominan una solución "integral".

Asimismo, se refiere también a dos hechos inminentes, como son la celebración esta semana del Foro Social para impulsar el proceso de paz y la vista definitiva en la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo sobre la doctrina de alargamiento de condenas.

Los interlocutores del colectivo afirman también que "al Gobierno le está costando asimilar la nueva realidad" y aseguran a dirigentes españoles y franceses que "hablar con los presos sería provechoso para todas las partes".