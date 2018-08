Política

Sortu busca 'ganar mayorías sociales' para la independencia

12/03/2013

El portavoz Pernando Barrena afirma que el lehendakari Urkullu tiene "su plan en el fondo del congelador" y le gustaría que PSE tuviera "el brote de radicalidad democrática" de PSC.

El portavoz de Sortu, Pernando Barrena, ha asegurado que su partido se propone "ganar mayorías sociales" para la independencia "a la mayor brevedad posible", aunque ha precisado que eso no quiere decir que piensen que, en este momento, "hay condiciones para dar el salto independentista".

Además, ha considerado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, "si ha tenido alguna vez un plan basado en el derecho a decidir, "está en el fondo del congelador" y ha afirmado que le gustaría que PSE-EE y PSN tuvieran "el brote de radicalidad democrática" que el PSC en torno a esta cuestión.

En declaraciones a Europa Press, Barrena ha acusado a la formación jeltzale de "meter en el frigorífico cualquier pretensión de un nuevo estatus basado en el derecho a decidir para los vascos", porque tiene "sus necesidades", precisa "el comer del día a día, que son los Presupuestos" y mantener su "estabilidad institucional".

Por ello, ha señalado que "baja el perfil a cero en la presión a favor del proceso de paz, asume las políticas económicas y sociales que vienen desde Madrid", que se materializan "en recortes al estilo Rajoy aquí".

"A mí lo que me preocupa es ganar adhesión suficiente en este país para el proyecto independentista, y una vez que tengamos adhesiones suficientes, la posición de Madrid me parece que bastante accesoria. Podrá ser un obstáculo o no, pero un obstáculo perfectamente salvable", ha apuntado.