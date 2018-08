Política

Posponen la Ponencia de Paz, tras enfrentamiento entre PP y EH Bildu

Redacción

EITB

14/03/2013

El Parlamento Vasco ha pospuesto la constitución de la ponencia, prevista para este jueves, al no darse ''las condiciones'' para constituirla.

La presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejería (PNV), ha decidido posponer la constitución de la Ponencia de Paz y Convivencia prevista para este jueves por el "clima" y las discusiones dialécticas vividas en el pleno de esta mañana. Considera que no se dan "las condiciones" para crear la ponencia este jueves.

Durante los debates de la sesión plenaria de hoy se han producido varios rifirrafes entre el PP y EH Bildu referidas a la violencia en Euskadi. Incluso los populares han presentado una queja formal por el uso del término "presos políticos" por parte de un parlamentario de EH Bildu, para referirse a los reclusos de ETA, y han pedido que se incoen sanciones por ello.

Durante su intervención en la sesión plenaria, la portavoz parlamentaria del PP, Arantza Quiroga ha acusado a Laura Mintegi (EH Bildu) de haber permanecido "tan campante" en el homenaje al dirigente del PSE asesinado por ETA Fernando Buesa, y la portavoz de la coalición soberanista le ha reprochado su crítica.

"Hay una cosa que no me deja impasible. No se puede decir que estuve tan campante en el homenaje a una víctima porque todas las víctimas que han muerto por causa política, no ha sido por un accidente de tráfico, un infarto, un cáncer o una tragedia", ha dicho.

Mintegi ha añadido que estas muertes "son todas evitables, absolutamente" porque "tienen un origen político, que depende de la sociedad, de las personas y de los políticos". "No voy a aceptar estar tan campante en un acto en el que estamos homenajeando a una persona que ha muerto por una causa política, sea quien sea", ha defendido.

Las palabras de Laura Mintegi han originado protestas en los escaños de la Cámara, lo que ha obligado a intervenir a la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejería.

Ante esta situación, la presidenta de la Cámara vasca ha difundido un comunicado en el que explica que pospone la creación de la Ponencia de Paz prevista al término de la sesión plenaria "a la vista del clima del debate vivido en el pleno" y ha hecho un llamamiento a todos los grupos políticos "para que hagan un esfuerzo de respeto mutuo".

No obstante, ha anunciado que dicha ponencia "se constituirá a la mayor brevedad de tiempo posible" ya que la sociedad vasca reclama consolidar la paz tras el fin de la violencia de ETA y los parlamentarios tienen la "obligación" de atender esa demanda.

Reacciones

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Egibar, ha calificado de "desafortunadas" las declaraciones de la portavoz de EH Bildu, Laura Mintegi, pero ha opinado que el PP ha ido hoy al pleno con el "objetivo" de "tapar mediáticamente la constitución" de la citada ponencia. Se ha mostrado de acuerdo con la decisión de posponer la constitución de la Ponencia de Paz y Convivencia.

El portavoz del PSE-EE, José Antonio Pastor, por su parte, ha respaldado la decisión de posponer la constitución de la Ponencia de Paz y Convivencia del Parlamento vasco, y ha expresado su "inquietud" sobre "la verdadera convicción democrática de la antigua Batasuna".

En declaraciones a los periodistas, la portavoz del PP en el Parlamento vasco, Arantza Quiroga, ha asegurado que hoy se ha visto "la verdadera cara" de EH Bildu, formación a la que ha acusado de "no respetar las reglas del juego" de la democracia.

También en declaraciones ante los medios, Laura Mintegi ha subrayado que decir que las víctimas de ETA tienen un "origen político" es una "constatación", no una "justificación" de lo ocurrido, tras lo que ha destacado la necesidad de afrontar el "porqué" y no quedarse en el "cómo".

El portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en Euskadi, Gorka Maneiro, ha señalado que la polémica "demuestra, una vez más, que los de EH Bildu son los representantes políticos de la banda terrorista ETA".

Tejeria pide que no se generen "polémicas estériles"

Posteriormente, mediante un comunicado, la presidenta del Parlamento Vasco ha defendido que esta legislatura "debería ser el momento idóneo para intentar llegar a acuerdos" tras el cese de la violencia de ETA y ha denunciado que "hay quien, lejos de intentar encontrar soluciones, se dedica a buscar excusas para no alcanzar consensos", por lo que ha pedido a los partidos políticos que trabajen para "dar respuesta a las demandas de la ciudadanía y no para generar polémicas estériles".

Asimismo, ha expresado su "sorpresa" por que los populares consideren ahora motivo de sanción el uso del término "presos políticos", cuando en la anterior legislatura presidida por el PP se utilizó la misma expresión sin que se adoptara ninguna medida al respecto.