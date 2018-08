Política

Declaración ante el juez

González Pons: 'Con mi firma no se pagó un euro público a Nóos'

Redacción

EITB

19/03/2013

''Es verdad que mi firma está en un convenio con el Instituto Nóos'', ha admitido, ''pero también es verdad que mi firma está por un acuerdo previo del Gobierno de la Generalitat'', ha asegurado.

El exconseller valenciano y vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, ha afirmado este martes que con su firma en un convenio entre el Instituto Nóos y la Generalitat Valenciana no se pagó "ni un euro público" a la entidad de Iñaki Urdangarin, ya que de lo contrario se habría "pensado mucho más" rubricarlo.

A su salida de los juzgados de Plaza de Castilla tras testificar ante el juez del caso Nóos con relación a un convenio por 382.203 euros para que la entidad organizara en Valencia los Juegos Europeos 2006, González Pons ha hecho una breve declaración a los decenas de periodistas que lo esperaban.

En primer lugar, ha aclarado que no se ha acogido a su derecho como diputado a que se le interrogara en su despacho y ha acudido "como ciudadano" a declarar porque los políticos no deben hacer uso de sus derechos sino estar "a pie de calle".

Respecto al convenio que se investiga entre el Gobierno valenciano y Nóos para organizar un evento que finalmente no se hizo, el diputado ha reconocido que si bien es verdad que su firma figura en él, fue porque hubo un "acuerdo previo" del Gobierno autonómico.

''Es verdad que mi firma está en un convenio con el Instituto Nóos, pero también es verdad que mi firma está por un acuerdo previo del Gobierno de la Generalitat Valenciana y que con mi firma no se comprometió ni un euro público ni se pagó un euro público al Instituto Nóos", ha dicho el diputado.

"Porque yo firmara el Instituto Nóos no recibió ni un solo euro de dinero público, porque si con mi firma hubiera habido la posibilidad de que se hubiera pagado un euro público, a lo mejor me lo habría pensado mucho más", ha añadido.

Declaración del asesor del rey

El asesor jurídico de la Casa del Rey José Manuel Romero, conde de Fontao, ha dicho esta tarde, tras declarar ante el juez del caso Nóos, que "en ningún caso" su testimonio puede dañar a La Zarzuela ni afectará a su continuidad como asesor. A preguntas de los periodistas tras comparecer durante una hora y media ante el juez, Romero ha dicho que se encontraba "muy satisfecho" de su declaración judicial.

El asesor jurídico de la Casa del Rey ha afirmado hoy al juez que en 2006 se dirigió a Iñaki Urdangarin para que dejara sus actividades en el Instituto Nóos con la finalidad de evitar que obtuviera rédito económico "por ser quien es".

Fuentes jurídicas consultadas por Efe han explicado que el asesor ha reconocido al juez que pidió a Urdangarin que abandonara Nóos tras enterarse en una revista y a través de una persona de sus actividades en el instituto, las cuales a su juicio no encajaban con la ética de la Casa Real. El conde de Fontao ha añadido que con ello pretendía evitar que Urdangarin "enseñara la tarjeta" como garantía de su fiabilidad en vistas a obtener contratos públicos y privados.