Política

Dietas de Caja Navarra

Miguel Sanz, tras declarar: 'Nunca jamás me he lucrado'

Redacción

12/04/2013

El expresidente de UPN y del Gobierno de Navarra ha asegurado ante la juez que "no sabía lo que cobraba" en Caja Navarra. Sanz ha sido recibido con gritos de "chorizo" y "ladrón".

El expresidente del UPN y del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, ha rechazado que su actuación en Caja Navarra fuera ilegal y ha asegurado que él "nunca jamás" se ha "lucrado".

Sanz ha declarado este viernes como imputado ante María Paz Benito, la juez que investiga un posible delito de cohecho por el cobro de dietas de Caja Navarra, tras una denuncia de la asociación Kontuz. La juez ha llamado a declarar a Sanz y a otros dos de los cuatro miembros de la Comisión Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras de Caja Navarra, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya y el exconsejero de Economía, Álvaro Miranda.

Tras tres horas y media de declaración en el juzgado, Sanz ha señalado a los periodistas que ha contestado a todas las preguntas formuladas por la juez, pero no a las de los abogados de Kontuz y UPyD por pretender "llevar la política a los juzgados". El expresidente del Gobierno de Navarra ha asegurado estar "encantado de haber podido declarar y aclarar desde la verdad más absoluta cuál ha sido mi participación y compromiso en Caja Navarra".

"Espero y deseo que haya aclarado absolutamente todo, porque jamás en mi vida me he lucrado de nada, nunca jamás. Y todo mi trabajo ha sido siempre puesto al servicio de Navarra y al servicios de las entidades a las que he representado'', ha añadido Sanz. También ha considerado que su declaración como imputado "no es una cosa extraña", pues "todos los ciudadanos estamos sometidos a la ley", aunque en este caso "la figura del imputado tenga un carácter de pena añadido a la pena social, la de paseíllo", ha dicho en referencia a la imagen que supone su acceso al Palacio de Justicia para declarar como imputado.

Asegura que "no sabía lo que cobraba"

Sanz han declarado ante la juez que "no sabía lo que cobraba" en Caja Navarra, que "nunca ha considerado las dietas parte de su sueldo" y que existía un borrador que hablaba sobre la Comisión Permanente, por lo que quien diga lo contrario "miente", según ha explicado a los periodistas el portavoz de Kontuz, Patxi Zamora, tras la declaración del ex presidente.

"No me acuerdo o no recuerdo bien" ha sido, según Zamora, la frase favorita de Sanz quien "ha estado muy nervioso en la declaración e incluso se ha llegado a emocionar". El portavoz de Kontuz ha reconocido que están "contentos" porque tras escucharle la "juez tiene muy claro cómo han sucedido los hechos" y se han reafirmado en que la denuncia que presentaron en su día "tiene mucho sentido".

En esa misma líneas, el abogado de UPyD ha exsplicado que Sanz ha trasladado a la juez que desconocía quién decidía las dietas en la Comisión Permanente y se ha manifestado "ignorante" sobre la convocatoria de reuniones dobles que se celebraban en un mismo día y por las que los asistentes cobran también dos dietas.

Gritos a su llegada

El expresidente del Gobierno de Navarra ha llegado sobre las 9:20 horas de este viernes al Palacio de Justicia de Pamplona/Iruña. Sanz ha entrado al Palacio de Justicia por la puerta principal acompañado de su abogado, Eduardo Ruiz de Erenchun, y ante una gran presencia de medios de comunicación y un fuerte despliegue de la Policía Foral.

A su llegada, varias personas le han gritado "chorizo" y "ladrón", y un grupo de unas 20 personas se está manifestando tras una pancarta en la que se lee 'Ustelak kanpora. UPN corruptos go home'. El acceso al Palacio de Justicia está protegido por vallas.

Cuarto presidente imputado

El expresidente de UPN, a quien se investiga por el cobro de dietas en Caja Navarra, es el cuarto presidente navarro que acuda a los tribunales como imputado en la etapa democrática, tras los socialistas Gabriel Urralburu y Javier Otano y el popular Jaime Ignacio del Burgo.

Barcina tiene 'confianza total' en la Justicia

La presidenta del Gobierno de Navarra y de UPN, Yolanda Barcina, ha mostrado hoy su "confianza total" en la justicia y ha expresado su deseo de que "se ponga luz lo antes posible" respecto al cobro de dietas en Caja Navarra.

Barcina se ha pronunciado en este sentido al ser preguntada por los periodistas, momentos antes de asistir al pleno del Parlamento, sobre la presencia en el Palacio de Justicia del expresidente del Ejecutivo Miguel Sanz.

"Es el momento de la justicia, espero que todo se resuelva y se ponga luz lo antes posible por parte de la justicia", ha aseverado la presidenta.

Por su parte el presidente del Parlamento y también dirigente regionalista, Alberto Catalán, ha reconocido que existe "preocupación" por esta situación.

"Permanente hedor de corrupción", según Bildu

El portavoz de Bildu, Maiorga Ramírez, ha manifestado hoy que "la ciudadanía navarra no merece vivir en un permanente estadio de hedor de corrupción".

"Estamos ante una situación insostenible, el caso Fasa, Urralburu, Otano, en estos momentos declara un expresidente de UPN, y Yolanda Barcina sino está imputada es por su carácter de aforada, por lo que la situación es absolutamente insostenible y requiere una regeneración de las instituciones hacia la decencia", ha aseverado.

PSN espera que se clarifique "una cuestión controvertida"

El portavoz parlamentario del PSN, Juan José Lizarbe, ha expresado hoy su "respeto y apoyo" a las actuaciones judiciales que se están llevando a cabo en relación con el cobro de dietas en Caja Navarra y ha dicho que espera que clarifiquen "una cuestión controvertida en la sociedad navarra".

"Hay que tener respeto a las actuaciones judiciales", ha manifestado Lizarbe, quien ha calificado como "importante" e "interesante" la labor que en este caso está llevando a cabo "un concreto juzgado de Pamplona".

Aralar ve "mala noticia" la imputación

En ese sentido, el portavoz de Aralar-NaBai, Txentxo Jiménez, ha calificado hoy como una "muy mala noticia" que un expresidente del Gobierno tenga que acudir a declarar como imputado, tras lo que ha deseado que ahora la justicia llegue "hasta las últimas consecuencias".

"No es bueno para la sociedad que un expresidente una vez más, y casi es algo que se repite continuamente, tenga que pasar a declarar en calidad de imputado por un comportamiento, de entrada, por lo menos sospechoso de su gestión", ha añadido.

"Una vez que nos encontramos con esta dura realidad, lo que hace falta es depurar todas y cada una de las responsabilidades y que quien la haga pague", según Jiménez.

I-E: "Es la fotografía de la crisis política de Navarra"

El portavoz de I-E, José Miguel Nuin, ha manifestado hoy que la imagen del expresidente del Gobierno foral Miguel Sanz "entrando en la Audiencia es la fotografía de la crisis política de Navarra", detrás de la cual hay una "crisis social", cuya solución pasa por la convocatoria de elecciones.

"Un expresidente entrando a declarar como imputado es la expresión de la crisis política, teniendo además en cuenta que es por participar en un órgano opaco del que formaba parte también la actual presidenta del Gobierno", ha indicado Nuin.

"No es bueno para Navarra", según PPN

El parlamentario del PPN Eloy Villanueva ha opinado que "no es bueno para Navarra" que un expresidente del Gobierno tenga que declarar como imputado y ha apuntado que estarán "atentos a ver lo que ocurre desde el punto de vista político y judicial".