Política

Euskadi Galdezka

Urkullu: 'La muerte de Cabacas fue un error irreparable'

I.G.

18/04/2013

En el programa de ETB-1 ‘Euskadi Galdezka’, Urkullu ha lamentado que las grabaciones de la Ertzaintza filtradas estos días hayan sido 'sacadas de contexto'.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha señalado hoy que la muerte de Iñigo Cabacas fue "un error irreparable" y que las grabaciones de la Ertzaintza filtradas estos días "son palabras sacadas de contexto". "En aquel momento fue un error, desgraciadamente un error irreversible", ha señalado.

Urkullu ha lamentado asimismo que algunas palabras de representantes del Gobierno y del director general de la Ertzaintza sobre este asunto hayan sido utilizadas, sacadas fuera de contexto.

En el programa de ETB-1 ‘Euskadi Galdezka’, Iñigo Urkullu ha señalado que el Gobierno Vasco dará a los jueces "toda la ayuda posible" para esclarecer la muerte de Cabacas "lo antes posible".

A la familia de Iñigo Cabacas y a la sociedad, Urkullu les ha trasmitido que está dispuesto a contar "todo lo que sepamos, en cada momento".

Competencias

Ante las preguntas de los ciudadanos, Urkullu ha remarcado que su Ejecutivo continuará presentando recursos contra algunas de las leyes aprobadas por el Gobierno de España, "si nuestras competencias son invadidas". Sin embargo, "antes de ponernos frente a frente" intentaremos mejorar las leyes y hacer nuestras aportaciones, ha agregado.

En ese sentido, se ha mostrado "preocupado" con la reforma de la educación que pretende aprobar el Gobierno de Rajoy. "Si tocan nuestro sistema, nosotros haremos frente a la ley del ministro Wert", ha dicho.

En sanidad, el lehendakari ha repetido que no apostarán "por la vía de la privatización". Preguntado por la utilización del 'fracking', el mandatario ha prometido que no adoptarán "ninguna medida en contra del medio ambiente".

Urkullu ha dicho que el euskera es "una prioridad" para su Gobierno. Además, ha recordado que en unos presupuestos dirigidos a sustentar los servicios sociales hay que "elegir prioridades".

Crisis y Bermeo

Un ciudadano ha preguntado a Urkullu por qué Euskadi tiene que pagar una crisis "creada por España". El lehendakari ha respondido que "está bien" señalar culpables y "pedir que sean condenados", pero es más importante "hacer frente a la situación entre todos".

El mandatario ha puesto el ejemplo de Bermeo. En ese caso, "la solidaridad de los ciudadanos" ha sido fundamental para hacer frente a la situación.

En lo que respecta a los desahucios, el lehendakari ha recordado que el Gobierno Vasco ha aprobado recientemente un protocolo. "Antes de que los desahucios se efectúen daremos cuenta a los jueces. Así, hablaremos con los afectados antes", ha dicho.

ETB en Navarra

También han preguntado al lehendakari si será posible ver ETB en Navarra. "Resulta increíble que un Gobierno dé por roto un acuerdo que no ha cumplido", ha explicado Urkullu, "más sin hablar con la otra parte". "Muchos navarros y navarras quieren ver ETB, pero no pueden. El Gobierno Vasco sigue dispuesto a hablar con el Ejecutivo Foral, porque no podemos dejar esto así", ha agregado.