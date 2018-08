Política

Entrevista en Radio Euskadi

López: 'Madina y yo estamos en la pelea de ideas, no en la de nombres'

Redacción

28/04/2013

El dirigente socialista ha señalado que no es candidato "a nada que no existe, porque no hay una carrera para elegir líder en el PSOE".

Patxi López ha señalado que no es candidato "a nada que no existe". Foto: EiTB Patxi López ha señalado que no es candidato "a nada que no existe". Foto: EiTB

Noticias (3) Madina: 'Cuando lleguen las primarias todo se verá'

Madina: 'Cuando lleguen las primarias todo se verá' López y Madina se perfilan como favoritos para liderar el PSOE

López y Madina se perfilan como favoritos para liderar el PSOE El PSOE elegirá a su secretario general por primarias audios (1) Almudena entrevista a Patxi López El secretario general del PSE-EE, Patxi López, ha afirmado que tanto el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Eduardo Madina, como él mismo, no están en la "pelea de nombres", sino en la "pelea de ideas". Asimismo, ha señalado que no es candidato "a nada que no existe, porque no hay una carrera para elegir líder en el PSOE". En declaraciones a Radio Euskadi, López ha apuntado que las especulaciones sobre las posibles candidaturas de Madina y de él mismo, para relevar a Alfredo Pérez Rubalcaba al frente del partido socialista, vienen de fuera del PSOE y de medios de un "cierto espectro ideológico". "Igual alguno con esto pretende desviar la atención de otras cosas, cuando el PSOE está en el debate de las ideas, contrastando propuestas, para definir y redefinir su alternativa y su proyecto político", ha indicado. En este sentido, el dirigente socialista vasco ha manifestado que lo que le importa "de verdad" es con qué se presenta el Partido Socialista ante la ciudadanía y cuáles son las propuestas que da a los "graves problemas que tiene este país".

Comentarios

Comentarios