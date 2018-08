Política

Entrevista en Radio Euskadi

Urkijo: 'La última asamblea de Gesto por la Paz es motivo de orgullo'

T.S.J.

04/05/2013

El coordinador de atención a las víctimas del Gobierno Vasco ha asegurado que "la última asamblea de la coordinadora para disolverse es lo que hemos soñado y por lo que hemos luchado".

"La última asamblea de Gesto por la Paz es un motivo de satisfacción y orgullo personal", ha asegurado Txema Urkijo, coordinador de atención a las víctimas del Gobierno Vasco.

Entrevistado en el programa 'MQP' de Radio Euskadi, Urkijo ha explicado que "algunos decían que última asamblea de la coordinadora para decidir su disolución iba a ser dura, pero en realidad es lo que hemos soñado y anhelado, y por lo que hemos luchado".

Respecto al papel de los movimientos sociales en Euskadi, Urkijo ha augurado que "con el paso del tiempo, habrá estudios que sitúen cuál ha sido su papel". En este sentido, "Gesto por la Paz supuso la canalización de la expresión ciudadana contra la violencia política. Fue algo trascendental, la posibilidad de que la ciudadanía se expresara públicamente". Además, la coordinadora ha sido "una especie de faro, una referencia ética que siempre estaba ahí".

Urkijo ha explicado que, sobre la deslegitimación de la violencia, "falta camino por recorrer porque falta que ese discurso lo asuma mucha gente de la izquierda abertzale". "Reconocer que alguien se ha equivocado es difícil y precisa tiempo", ha reconocido.

En permanente tensión

Al hilo de la memoria histórica, coordinador de atención a las víctimas del Gobierno Vasco ha asegurado que "la memoria no es una cuestión pacifica, está en permanente tensión; se construye a partir de diferentes aportaciones, pero no todas son válidas, solo aquellas que se basen en paz y justicia". "La memoria no es historia, debería de ser una polifonía de relatos para que pudiera ser compartida", ha añadido.

Preguntado acerca de la política penitenciaria, Urkijo ha manifestado que "debe convertirse ahora en un instrumento de convivencia, aunque parezca paradójico, ya que la política penitenciaria se desarrolla conforme a una legislación flexible que permite que se adecúe a las actuales circunstancias". Así, "un acercamiento de presos podría facilitar los procesos de debate para la disolución de ETA y para conseguir un final ordenado".

No obstante, Urkijo ha remarcado la importancia de "un acuerdo entre los dos Gobiernos".