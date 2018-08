Política

Reunión en Lehendakaritza

Gobierno y oposición cierran la reunión sin acuerdos concretos

Redacción

22/05/2013

La reunión entre Urkullu y los partidos vascos se ha saldado con un aparente acercamiento entre el PNV y el PSE. El resto de la oposición ha lanzado duros reproches al lehendakari.

La reunión entre el lehendakari, Iñigo Urkullu, y los partidos políticos vascos se ha saldado con un aparente acercamiento entre las posiciones del PNV y el PSE-EE, formación que, pese a coincidir con el resto de la oposición en las críticas a la falta de propuestas "concretas" por parte del Ejecutivo, se ha mostrado "dispuesta" a tratar de acordar una reforma fiscal para el mes de junio. Por el contrario, EH Bildu, PP y UPyD han censurado la falta de "rumbo", la "incapacidad" y la "parálisis" del Gobierno.

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha asegurado salir "satisfecho" de la reunión porque el "mínimo entendimiento" logrado sobre los temas a tratar y el calendario para hacerlo supone "un primer paso innegable".

Al término del encuentro, el portavoz del Ejecutivo ha explicado que todas las formaciones han coincidido en la "urgencia" de llegar a "consensos" para salir de la crisis y han convenido también los cinco puntos que deben ser abordados de manera prioritaria y el calendario de trabajo para ello.

PNV

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, se ha mostrado "moderadamente optimista" por el resultado de la reunión de hoy entre el lehendakari, Iñigo Urkullu, y los partidos vascos y ha asegurado que ha habido acuerdo en los cinco ámbitos en los que es necesario avanzar.

Al término del encuentro, Ortuzar ha explicado que ha habido un "diagnóstico común" sobre la gravedad de la situación y la necesidad de actuar cuanto antes. Ha afirmado que ha habido acuerdo en los cinco ámbitos en los que hay que trabajar el consenso: la reforma fiscal, la lucha contra el fraude, la reactivación del empleo, las políticas públicas y sociales y el modelo institucional.

EH Bildu

La portavoz de EH Bildu, Laura Mintegi, ha señalado, tras las tres horas y media de reunión celebrada esta tarde en Vitoria-Gasteiz entre el lehendakari, Iñigo Urkullu, y representantes de todas las fuerzas políticas de la Cámara vasca, que es "difícil llegar a acuerdos cuando no hay nada sobre lo que poder acordar".

Mintegi ha manifestado que el Gobierno Vasco va "sin rumbo" y "no termina de arrancar". La dirigente abertzale ha añadido que estas mesas de partidos son "importantes", pero ha instado a contar con los agentes sociales y las personas.

PSE

El secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, ha censurado la falta de "iniciativa" y la "insuficiencia en las concreciones" del planteamiento presentado hoy por el lehendakari, Iñigo Urkullu, a los partidos políticos vascos.

López ha afirmado que está "satisfecho" por la reunión de hoy porque los asuntos presentados son los que el PSE viene reclamando desde hace años, pero ha asegurado que lo "más sorprendente" es que lo único concreto ha sido la propuesta del PNV en materia de lucha contra el fraude.

PP

La presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, ha afirmado que el Gobierno Vasco "no tiene política económica o no se atreve a aplicarla".

La dirigente popular ha explicado que en la reunión se les ha puesto sobre la mesa a los partidos un calendario, lo que considera que es una forma de "ganar tiempo". "No nos podemos permitir seguir con esta inacción", ha advertido, para criticar la "incapacidad" del Ejecutivo Urkullu.

UPyD

Por us parte, el portavoz de UPyD, Gorka Maneiro, ha afirmado que no ha habido "ningún avance". "El Gobierno Vasco y el lehendakari no tienen propuesta o no la dicen", ha aseverado.

"El lehendakari nos ha pedido a los partidos que presentemos una propuesta de reforma fiscal y de lucha contra el fraude, pero llama la atención que él pide propuestas pero no hace ninguna. Siguen solos y sin apoyos suficientes y parece que siguen paralizados", ha destacado.