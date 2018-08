Política

PP:'Todos sabemos para qué y por qué quieren avanzar en la Ponencia'

01/06/2013

Arantza Quiroga ha manifestado que si los populares considerasen que con su presencia en ese foro se lograría la convivencia y la libertad, estarían allí.

La presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, se ha referido a la Ponencia de Paz y Convivencia del Parlamento Vasco y ha asegurado que, si el PP considerara que con su presencia en ese foro "mañana mismo se lograra la convivencia y la libertad en Euskadi, estaríamos allí".

"Pero todos sabemos para qué y por qué se quieren avanzar en esa ponencia", ha manifestado, en relación a la situación de los presos de ETA y a la petición de una negociación con el Gobierno central.

En una entrevista a Radio Euskadi, ha cuestionado "cuánto ha avanzado" esa ponencia desde que se constituyó en materia de convivencia y libertad, y ha precisado, en relación a los reclusos de ETA, que el Parlamento no tiene competencias en la materia. Según ha indicado, "podemos decir lo que queramos en esa ponencia pero eso no va a tener ningún efecto".

Quiroga ha asegurado que "el problema es que aquí se quiere hacer borrón y cuenta nueva" y decir que "aquí no pasa nada, los presos tienen que volver todos a su casa". "Por ahí nosotros no vamos a pasar", ha insistido, demandando paz y libertad "pero con amnesia no".

Reunión del PNV y del PSE-EE

La dirigente popular también ha hablado sobre las negociaciones que iniciarán este lunes jeltzales y socialistas. Quiroga espera que el PNV y el PSE-EE "se sienten con una agenda de medidas" y no "de reparto de sillones". Asimismo, ha asegurado que el PP, "en la medida en que podamos aportar y tengamos nuestro espacio, lo haremos".

Además, ha considerado que "no se podía mantener" la situación provocada por la apuesta "decidida" del PNV de "ir en minoría" y de buscar acuerdos en el Parlamento Vasco que ha sido "incapaz" de lograr.

Habrá Congreso

En relación a su nombramiento en la presidencia del PP, ha reconocido que le habría gustado que se hubiera producido en "otro momento" en que no hubiera estado tan reciente su maternidad y "con un congreso", que ha asegurado se celebrará. "Las circunstancias eran las que eran", ha explicado, en referencia a la marcha de Antonio Basagoiti.