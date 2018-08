Política

Primera reunión

PNV y PSE intentarán cerrar 'acuerdos de país' antes del verano

Redacción

03/06/2013

Ambos partidos crearán cuatro grupos de trabajo para intentar alcanzar consensos en materia de fiscalidad y lucha contra el fraude, creación de empleo o servicios públicos.

El PNV y el PSE-EE ha decidido hoy crear cuatro grupos de trabajo para tratar de alcanzar grandes "acuerdos de país" en materia de fiscalidad y lucha contra el fraude, para la reestructuración económica y creación de empleo, para la reforma del entramado institucional y para mantener los servicios públicos.



Delegaciones de ambos partidos han mantenido hoy una primera reunión en el Parlamento Vasco, de la que han informado posteriormente el portavoz del PNV y presidente del partido en Gipuzkoa, Joseba Egibar, y la portavoz de la Ejecutiva del PSE-EE, Idoia Mendia.



Ambos han constatado la cercanía y "voluntad" de ambos partidos de explorar acuerdos en las materias que van a analizar las cuatro comisiones, con el objetivo de tratar de lograr consensos antes de las vacaciones de verano.

En cuanto al alcance de los acuerdos, Egibar ha dejado claro que su partido "no desprecia" la posibilidad de que fueran lo más amplios posibles, incluso para garantizar la estabilidad del Gobierno de Iñigo Urkullu, cuya minoría en el Parlamento Vasco le ha obligado a retirar el proyecto de presupuestos de esta año.

Esta posibilidad no es contemplada, sin embargo por Mendia, quien ha advertido de que "los socialistas no aceptarán apaños para salvar al Gobierno de Urkullu" porque su propósito no es buscar "ni pactos de legislatura ni gobiernos de coalición", sino acordar las "grandes reformas" que necesita Euskadi para abordar el futuro "con garantías", para lo cual el PSE "no va a escurrir el bulto".

Sin querer levantar "falsas expectativas", Egibar ha constatado la "voluntad política compartida" de los dos partidos al diálogo y al acuerdo sobre "temas de país", voluntad que los dos trasladarán a las cuatro comisiones que pretenden trabajar "no en secreto, pero sí en silencio".

El parlamentario del PNV, preguntado por si se trata de una relación preferente con el PSE-EE, ha respondido que son los socialistas los que muestran una mayor disposición al entendimiento.

No obstante, ha recordado que, en temas de fiscalidad, se necesita el acuerdo con EH Bildu en Gipuzkoa y con el PP en Araba, formaciones que gobiernan en ambos territorios, respectivamente. El PNV ya se ha reunido con el PP y en breve lo hará con EH Bildu, aunque para hablar exclusivamente de fiscalidad.



La delegación del PNV ha estado integrada por cuatro de los más destacados miembros del Euzkadi Buru Batzar (EBB): Joseba Aurrekoetxea, Joseba Egibar, Pilar García de Salazar y Koldo Mediavilla, mientras que la del PSE-EE ha estado formada por Rodolfo Ares, Idoia Mendia y los tres secretarios provinciales, José Antonio Pastor, Txarli Prieto e Iñaki Arriola.