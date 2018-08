Política

Reacciones de los partidos vascos ante la decisión del Constitucional

04/06/2013

El PNV confía en que la decisión final sobre el caso 'Bateragune' sea la puesta en libertad de los cinco encarcelados. EH Bildu cree que es una 'tragedia' mantener a Otegi en la cárcel.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, confía en que la decisión final del Tribunal Constitucional sobre el caso 'Bateragune' sea la puesta en libertad de los cinco encarcelados.

"El asunto de fondo continúa", ha comentado Esteban remarcando que el Alto Tribunal aún no ha decidido sobre el citado recurso de amparo y mostrando su deseo de que, cuando lo haga, su resolución difiera de la de este martes. "Espero que tenga una resolución diferente a la adoptada hoy", ha añadido el portavoz jeltzalez.

La portavoz de EH Bildu, Laura Mintegi, ha asegurado que la no excarcelación de Arnaldo Otegi y Rafa Díez supone una "tragedia" que "no tiene razón de ser jurídica, sino solamente política".

Entrevistada en Radio Euskadi, Mintegi ha asegurado que la decisión del Tribunal Constitucional es "una prueba más de que el PP y el Gobierno desbarran muy mucho. Han perdido el norte absolutamente". El estado español, ha denunciado, "no es capaz de llegar a cumplir su propia legalidad".

EH Bildu ha calificado de "auténtico escándalo" la decisión, "de naturaleza política", del Tribunal Constitucional. En una rueda de prensa en Donostia, los portavoces de EH Bildu, Pernando Barrena y Unai Ziarreta, han hecho pública la valoración que la coalición hace de esta decisión "de naturaleza política" que cuenta "con el aval político de PP y PSOE".

Además, han opinado que "mejor haría el PP si dejara de lado las actitudes de sabotaje y adoptara una postura en favor de un escenario en el que todos seamos vencedores".

El portavoz del PSE-EE en el Parlamento Vasco, José Antonio Pastor, ha asegurado que "gran parte de la sociedad vasca no entiende en absoluto" que el exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi siga en prisión, aunque no ha aclarado si su partido comparte o no esa supuesta opinión de la ciudadanía vasca.

El dirigente del PSE ha destacado que su partido "respeta" la decisión del Tribunal Constitucional, aunque ha asegurado que "es evidente que gran parte de la sociedad vasca no entiende en absoluto que a día de hoy se siga manteniendo esa situación". Pastor, que ha sido preguntado al respecto, no ha aclarado si los socialistas vascos comparten esa supuesta percepción de la ciudadanía.

El secretario general del PP de la CAV, Iñaki Oyarzábal, ha asegurado hoy que al terrorismo se le debe "derrotar con Justicia" y ha añadido que no se puede abordar el "tiempo nuevo" tras el fin de la actividad de ETA con "impunidad".

El dirigente popular ha mostrado su "máxima confianza" en la Justicia y ha opinado que la decisión del TC no se debe valorar en términos de oportunidad.

"Todos tenemos que respetar esa decisión", ha añadido Oyarzabal, que también ha asegurado que no se puede "jugar con la impunidad en función de que resulte más o menos oportuno".

Por su parte, el portavoz de UPyD en el Parlamento Vasco, Gorka Maneiro, ha considerado "razonable, lógica y buena para la democracia" la decisión.

"Esta decisión es la más razonable, la más lógica y buena para la democracia y para la libertad. Por ello, la apoyamos sin ningún tipo de dudas", ha defendido.