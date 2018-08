Política

Goirizelaia: 'La opción que tenemos será ir a Europa'

Nerea Olaso | eitb.com

04/06/2013

La abogada de los cinco condenados por el "caso Bateragune" ha criticado que "para cuando se tome una resolución, habrán cumplido la pena".

Jone Goirizelaia, la abogada de los cinco condenados por el "caso Bateragune", no esperaba la decisión del Tribunal Constitucional. "Esperábamos otra decisión, pero leyendo la resolución, ha sido el propio auto el que me ha sorprendido", ha afirmado. "Es un auto muy débil y no lo esperaba", ha subrayado.

Goirizelaia se ha mostrado preocupada y ha afirmado que "la opción que tenemos será ir a Europa y analizar allí lo que aquí no se analiza".

En el programa Azpimarra de ETB-1, Goirizelaia ha destacado que con los plazos de un trámite corriente "la decisión podría tardar casi dos años, y para entonces tendrán la pena cumplida; por tanto, no tendrá sentido".

Teniendo en cuenta los plazos, ha anunciado que "ya he empezado a pensar si podemos plantear algo en las Naciones Unidas". "Ha pasado mucho tiempo desde que pusimos el recurso y se ha tomado la decisión. Por tanto, y sin prioridades, puede pasar más de un año, o incluso dos, con lo que ello supondría", ha explicado.

Goirizelaia se va a reunir con sus clientes la semana que viene y ha destacado el mensaje que se ha difundido a través de la cuenta de Otegi en Twitter. "Son muy optimistas y tienen confianza. Saben que estamos en el buen camino y que tenemos que seguir adelante aunque nos pongan obstáculos", ha dicho.

Por último, ha explicado que "desde que se cambió el código penal, no hay posibilidad de que salgan a la calle". "La única manera es ir a Europa. En el caso de las 'herriko tabernas' hicimos lo mismo con Karmelo Landa. Fuimos a la ONU y allí nos dijeron que teníamos razón y que la detención era 'arbitraria'. Por tanto, estamos analizando hacer lo mismo, y aunque la posibilidad sea pequeña, lo haremos", ha concluido.