Entrevista en Radio Euskadi

Urkullu espera contar con unos Presupuestos propios en 2014

Redacción

13/06/2013

El lehendakari ha asegurado que en 2014 habrá "un nuevo escenario" porque "ha cundido la sensación de que todos tenemos algún grado de responsabilidad".

El lehendakari, Iñigo Urkullu, cree que en 2014 se está en Euskadi "en un nuevo escenario" diferente "al del tiempo de la retirada de los Presupuestos" de este año porque "ha cundido entre las formaciones políticas la sensación de que todos tenemos algún grado de responsabilidad".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Urkullu ha recordado que, en el Consejo de Gobierno del pasado martes, se aprobaron unas directices técnicas y económicas "que vienen a insistir en lo que era el proyecto para 2013, en el mantenimiento de los servicios públicos sociales, en el empleo público, en la apuesta por la reactivación económica y la generación de empleo".

A su juicio, ésta "senda" es la que hay que seguir en esta situación de los dos primeros años difíciles de esta legislatura que se van a vivir por la situación económica, y ha mostrado su esperanza en que las cuentas de 2014 salgan adelante.

Sobre la política de pactos, el jefe del Ejecutivo vasco cree "conveniente" alcanzar "grandes acuerdos de país" con varios partidos, pero ha asegurado que, si finalmente no puede ser así, se optará por lograr los pactos alguna formación --PSE-EE-- que pueda asegurar "una estabilidad" con "una certidumbre" de actuación conjunta con PNV.

Asimismo, ante la negociación de la reforma fiscal, ha afirmado que "no es tan grave que en el Parlamento Vasco se puedan plantear cuáles deberían ser las líneas estratégicas que no tengan un carácter vinculante, pero sí puede haber una reflexión, respetando el ámbito competencial".

"Rajoy me tiene en ascuas"

Por otra parte, Urkullu ha asegurado que el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, le tiene "en ascuas" porque no responde a sus propuestas para abordar una política de reinserción de los presos.

Además, ha considerado que el desarme por parte de ETA y la flexibilización de la política penitenciaria por el Gobierno popular "no es un precio a pagar", sino un camino "a recorrer" por la paz definitiva.

"He hecho aportaciones al presidente del Gobierno español desde la primera reunión formal que mantuve con él el 30 de enero, y han pasado meses. Posteriormente, he tenido comunicación fluida, he hecho aportaciones por escrito, verbales, pero estoy a la espera de respuestas", ha añadido.